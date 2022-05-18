Кабмин хочет отменить ответственность за непубликацию финотчетности во время войны — Finance.ua

Кабмин хочет отменить ответственность за непубликацию финотчетности во время войны

Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Кабмин хочет отменить ответственность за непубликацию финотчетности во время войны

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде освободить субъектов предоставления финансовой отчетности от ответственности за ее несвоевременное обнародование в период военного положения или состояния войны, а также в течение трех месяцев после него.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под № 7378 , им предлагается внести соответствующие дополнения в принятый 3 марта закон о защите интересов указанных субъектов.

Читайте также Как открыть бизнес в Германии

Освобождение от ответственности касается нарушения сроков обнародования годовой финансовой отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности вместе с соответствующими аудиторскими отчетами, отчетом об управлении, консолидированным отчетом об управлении, отчетом о платежах в пользу государства и консолидированным отчетом о платежах в пользу государства.

Юридические лица, которые обязаны обнародовать годовую финотчетность вместе с соответствующими отчетами, должны будут опубликовать ее в полном объеме на своем сайте в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны, причем оно должно охватывать весь период необнародования.

В пояснительной записке правительство отмечает, что, согласно закону о бухгалтерском учете и финотчетности, годовая финотчетность и годовая консолидированная финотчетность должны подаваться до 30 апреля и 1 июня.

За ее непредставление Кодекс об административных нарушениях на сегодняшний день предусматривает штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (за повторное нарушение — от 2 до 4 тысяч необлагаемых минимумов). Таким образом, в Кабмине указывают, что незадействование такого наказания снизит давление на украинский бизнес во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.