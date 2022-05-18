Кабмин хочет отменить ответственность за непубликацию финотчетности во время войны — Finance.ua
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Кабмин хочет отменить ответственность за непубликацию финотчетности во время войны

Сегодня 14:33Казна и Политика
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Кабмин хочет отменить ответственность за непубликацию финотчетности во время войныКабмин хочет отменить ответственность за непубликацию финотчетности во время войны
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде освободить субъектов предоставления финансовой отчетности от ответственности за ее несвоевременное обнародование в период военного положения или состояния войны, а также в течение трех месяцев после него.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под № 7378, им предлагается внести соответствующие дополнения в принятый 3 марта закон о защите интересов указанных субъектов.
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Освобождение от ответственности касается нарушения сроков обнародования годовой финансовой отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности вместе с соответствующими аудиторскими отчетами, отчетом об управлении, консолидированным отчетом об управлении, отчетом о платежах в пользу государства и консолидированным отчетом о платежах в пользу государства.
Юридические лица, которые обязаны обнародовать годовую финотчетность вместе с соответствующими отчетами, должны будут опубликовать ее в полном объеме на своем сайте в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны, причем оно должно охватывать весь период необнародования.
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В пояснительной записке правительство отмечает, что, согласно закону о бухгалтерском учете и финотчетности, годовая финотчетность и годовая консолидированная финотчетность должны подаваться до 30 апреля и 1 июня.
За ее непредставление Кодекс об административных нарушениях на сегодняшний день предусматривает штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (за повторное нарушение — от 2 до 4 тысяч необлагаемых минимумов). Таким образом, в Кабмине указывают, что незадействование такого наказания снизит давление на украинский бизнес во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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