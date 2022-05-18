Как открыть бизнес в Германии — Finance.ua
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Как открыть бизнес в Германии

Сегодня 08:01Личные финансы
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Как открыть бизнес в ГерманииКак открыть бизнес в Германии, freepik.com
Бизнес в Германии могут вести как граждане государства, так и иностранцы и лица без гражданства. Единственный документ, который нужен с самого начала — паспорт гражданина Украины. Остальные документы либо не нужны, либо их получают в процессе регистрации бизнеса.
Об этом рассказал на онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, партнер юридической компании Everlegal Александр Ружицкий. Купить запись конференции можно по ссылке.
«Здесь есть федеральные земли и у каждой есть отличительные особенности, в том числе по требованиям, налогам. В целом же по всей Германии есть единое окно, в котором предоставляют образцы и формы документов, необходимых для регистрации бизнеса. Общее правило для регистрации бизнеса в Германии — нужно иметь право на проживание», — отметил Ружицкий.
Как открыть бизнес в Германии
В Германии многие виды деятельности подлежат лицензированию. И их регулирование довольно жесткое.
Как открыть бизнес в Германии
Также Ружицкий обратил внимание на то, что следует помнить о регистрации в торговом реестре (Handelsregister).
Как открыть бизнес в Германии

Регистрация юридического лица в Германии

По словам Александра Ружицкого, есть две самые популярные формы ООО в Германии. Наиболее известная для украинцев — GmbH. Ее особенность заключается в уставном капитале — минимальный размер составляет 25 тыс. евро. Половина этих средств вносится уже после регистрации.
Как открыть бизнес в Германии

Налоги для бизнеса в Германии

Они зависят от многих показателей, в частности, от размеров бизнеса и оборотов. Есть определенный стандарт, но он может служить только ориентиром:
Как открыть бизнес в Германии

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По материалам: Finance.ua
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