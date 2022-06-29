Кабмин хочет ограничить выплаты членам наблюдательных советов госкомпаний во время войны — Finance.ua
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Кабмин хочет ограничить выплаты членам наблюдательных советов госкомпаний во время войны

Казна и Политика
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Кабмин хочет ограничить выплаты членам наблюдательных советов государственных компаний во время войны. Соответствующий проект решения разработан Минэкономики и направлен правительству
Об этом сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
«Кабмин хочет ограничить выплаты членам наблюдательных советов во время войны. Соответствующий проект решения отправили вчера от Минэкономики на КМУ. Касается оно и руководства госкомпаний», — подчеркнул Железняк.
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В подготовленном Минэкономики проекте решения отмечено, что до завершения военного положения их месячные зарплаты должны быть не более 15 минимальных зарплат (97 500 грн).
Ограничения также должны коснуться руководителей, заместителей руководителей, председателей и других исполнительных органов и работников хозяйствующих субъектов госсектора экономики.
«Если честно, то считаю это в лучшем случае популизмом, а в худшем — целеустремленным вредительством», — отметил Железняк.
Он считает, что это выглядит как очередная попытка под видом войны вытеснить независимый менеджмент из госпредприятий и свернуть реформу корпоративного управления.
«По меньшей мере после голосования идиотского закона о прибытии на рабочее место членов наблюдательных советов, думаю, наши международные партнеры очень удивятся „прогрессом“ в этой сфере. И поинтересуются, не лучше ли известному олигарху все же вернуть в бюджет 5 млрд из банка? Об этом же просит суд Лондона такой неудобный Наблюдательный Совет)», — отметил Железняк.
По материалам:
Діло
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