Правительство вернуло обязательные закупки в системе Prozorro — Finance.ua

Правительство вернуло обязательные закупки в системе Prozorro Сегодня 15:41 — Казна и Политика

Все государственные и местные органы и предприятия будут проводить обязательные упрощенные закупки в электронной системе Prozorro от 50 тыс. грн.

Соответствующие изменения в постановление № 169 , регулирующее проведение госзакупок на период военного положения, были приняты Кабинетом Министров Украины 24 июня.

Новое постановление предусматривает, что для закупок от 50 тыс. грн. заказчики должны проводить упрощенные закупки. Это максимально быстрый и гибкий инструмент в системе Prozorro, позволяющий за 6-8 дней провести аукцион и заключить контракт с поставщиком. Кроме того, стандартизированные товары, как топливо, офисное оборудование или пищевые продукты, можно будет покупать в электронном каталоге Prozorro Market.

В то же время предложенные изменения предусматривают целый ряд оснований для проведения прямых закупок, когда это критически важно.

Изменения, принятые Кабмином, максимально учитывают ситуацию в Украине. Заказчики, находящиеся в зоне боевых действий и не имеющие возможности воспользоваться электронной системой или нуждающиеся в закупке здесь и сейчас, смогут заключать прямые контракты — заметил генеральный директор ГП «Прозорро» Василий Задворный.

Справка Finance.ua:

Напомним, что 28 февраля правительство разрешило на период военного положения заключать контракты напрямую, без проведения аукционов в Prozorro. В то время это решение позволило государственным заказчикам быстро обеспечивать свои потребности в период, когда бизнес находился в шоковом состоянии.

В настоящее время, когда ситуация с рынками товаров, работ и услуг стабилизировалась, возврат обязательных закупок в Prozorro позволит государству экономить средства благодаря конкуренции на торгах.

Кроме того, это должно стать поддержкой для столкнувшихся с существенным сокращением доходов предпринимателей после полномасштабного вторжения России.

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