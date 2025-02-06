Кабмин должен найти дополнительные средства на оружие и изменить правила бронирования: Зеленский подписал указ — Finance.ua

Кабмин должен найти дополнительные средства на оружие и изменить правила бронирования: Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе гарантирования экономической устойчивости государства и усиления мер очистки финансовой системы Украины».
Соответствующий указ № 69/2025 был опубликован на сайте президента.
Согласно тексту документа, контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим Указом, возложен на секретаря СНБО Александра Литвиненко. Указ вступает в силу с дня опубликования.
В решении СНБО указано, что Кабинет министров должен принять дополнительные меры для обеспечения финансирования в полном объеме расходов на образование, здравоохранение, социальную защиту, а также принять неотложные меры, направленные на реализацию политики импортозамещения и усиление поддержки национального товаропроизводителя.
Кроме того, в месячный срок нужно проанализировать ситуацию с состоянием предоставления международной помощи Украине и наработать предложения по привлечению дополнительных источников международной помощи Украине во время проведения очередного заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров.
Также СНБО постановил Кабмину усовершенствовать критерии для определения критически важных оборонных компаний в отношении предприятий, учреждений и организаций, уполномоченных Министерством обороны на выполнение функции службы государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществления оборонных закупок и заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг.
Кроме того, должна быть введена возможность бронирования сотрудников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами, в объеме не более 75% от общего количества военнообязанных сотрудников таких субъектов хозяйствования.
Также в трехмесячный срок правительство вместе с правоохранительными органами должно провести анализ активов физических и юридических лиц, к которым применены санкции в виде блокирования активов, с целью выявления фактов влияния лиц, к которым применены санкции, или связанных с ними лиц на такие активы и принять соответствующие меры противодействия.
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