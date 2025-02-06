Кабмин должен найти дополнительные средства на оружие и изменить правила бронирования: Зеленский подписал указ — Finance.ua

Кабмин должен найти дополнительные средства на оружие и изменить правила бронирования: Зеленский подписал указ Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Кабмин должен найти дополнительные средства на оружие и изменить правила бронирования: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе гарантирования экономической устойчивости государства и усиления мер очистки финансовой системы Украины».

Соответствующий указ № 69/2025 был опубликован на сайте президента.

Согласно тексту документа, контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим Указом, возложен на секретаря СНБО Александра Литвиненко. Указ вступает в силу с дня опубликования.

Читайте также Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине

В решении СНБО указано, что Кабинет министров должен принять дополнительные меры для обеспечения финансирования в полном объеме расходов на образование, здравоохранение, социальную защиту, а также принять неотложные меры, направленные на реализацию политики импортозамещения и усиление поддержки национального товаропроизводителя.

Кроме того, в месячный срок нужно проанализировать ситуацию с состоянием предоставления международной помощи Украине и наработать предложения по привлечению дополнительных источников международной помощи Украине во время проведения очередного заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров.

Читайте также Зеленский заявил о раскрытии теневых финансовых схем и анонсировал новые санкции

Также СНБО постановил Кабмину усовершенствовать критерии для определения критически важных оборонных компаний в отношении предприятий, учреждений и организаций, уполномоченных Министерством обороны на выполнение функции службы государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществления оборонных закупок и заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг.

Кроме того, должна быть введена возможность бронирования сотрудников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами, в объеме не более 75% от общего количества военнообязанных сотрудников таких субъектов хозяйствования.

Также в трехмесячный срок правительство вместе с правоохранительными органами должно провести анализ активов физических и юридических лиц, к которым применены санкции в виде блокирования активов, с целью выявления фактов влияния лиц, к которым применены санкции, или связанных с ними лиц на такие активы и принять соответствующие меры противодействия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.