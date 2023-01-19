К инициативе Grain from Ukraine подключились первые амбассадоры — Ермак — Finance.ua
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К инициативе Grain from Ukraine подключились первые амбассадоры — Ермак

Аграрный рынок
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К инициативе Grain from Ukraine подключились первые амбассадоры — Ермак
К инициативе Grain from Ukraine подключились первые амбассадоры — Ермак
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел очередное заседание рабочей группы по оказанию помощи государствам, страдающим от острого продовольственного кризиса, и представил экспертов, ставших первыми амбассадорами инициативы Grain from Ukraine на Африканском континенте.
Об этом сообщила пресс-служба ОП, передает Укринформ.
В частности, в ходе заседания глава Офиса Президента заявил о перспективе расширения программы Grain from Ukraine и необходимости привлечения надежных партнеров со знанием местных особенностей и с широкими связями.
Сообщается, что одним из первых амбассадоров Grain from Ukraine — знатоков Африканского континента стала бывшая Президент Малави доктор Джойс Банда, которая сегодня активно работает в ряде международных организаций, в частности является членом исполнительного комитета ООН Женщины (UN Women).
К инициативе также подключился региональный директор программ Центральной и Западной Африки Национального демократического института (США) доктор Кристофер Фомуньо, который возглавлял международные миссии по наблюдению за выборами и руководил программами поддержки демократии во многих странах Африки.
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Амбассадором Grain from Ukraine стала также бывший министр образования Нигерии и экс-вице-президент Всемирного банка доктор Оби Эзеквесили, ныне старший советник Инициативы политики экономического развития Африки и региональный директор Национального демократического института в Африке.
Ермак поблагодарил экспертов за сотрудничество и поддержку Украины в реализации гуманитарной инициативы. По его словам, цель Grain from Ukraine — до конца весны 2023 года обеспечить зерном не менее 5 миллионов человек. «И это только начало глобального гуманитарного коридора для стран, стоящих с угрозой голода. Голод именно из-за россии», — отметил глава ОП, подчеркнув, что россия атаковала не только Украину — она пытается разрушить весь мировой порядок.
Доктор Банда со своей стороны заявила, что гордится возможностью приобщиться к реализации инициативы Grain from Ukraine. «Мы действительно должны поддерживать и помогать тем странам, на которых сказывается российско-украинская война», — добавила она, констатировав, что в условиях дефицита зерна из-за российской агрессии многим семьям трудно приобрести соответствующие продукты.

Справка Finance.ua:

  • программу Grain from Ukraine инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Она предусматривает закупку украинского зерна странами-партнерами и передачу его государствам, страдающим от гуманитарного кризиса;
  • программа реализуется в партнерстве с World Food Program под эгидой Организации Объединенных Наций. О финансовом участии в инициативе заявили более 30 государств;
  • общая сумма объявленных взносов составляет около 200 млн долларов.
По материалам:
Укрінформ
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