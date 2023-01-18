Украина стремится добавить сталь к соглашению по экспорту зерна — Свириденко — Finance.ua
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Украина стремится добавить сталь к соглашению по экспорту зерна — Свириденко

Казна и Политика
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Украина стремится добавить сталь к соглашению по экспорту зерна — Свириденко
Украина стремится добавить сталь к соглашению по экспорту зерна — Свириденко
Украина хочет расширить важное соглашение об экспорте зерна, включив в него поставки стали, чтобы поддержать пострадавшую от войны с россией экономику.
Об этом в интервью Bloomberg заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она призвала развивать соглашение, заключенное в июле прошлого года при посредничестве ООН и Турции, которое открыло три украинских черноморских порта для экспорта продовольствия, чтобы облегчить ситуацию на мировом рынке.
«Для нас очень важно добавить больше портов, увеличить объемы экспорта», — сказала Свириденко во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По ее словам, разблокирование дополнительных украинских портов является одной из предпосылок для роста ВВП Украины на 3% в этом году после падения почти на треть в результате российского вторжения в прошлом году.
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«Мы сосредоточимся на строительстве новых хранилищ для хранения сельскохозяйственной продукции, но со стратегической точки зрения нам необходимо открыть морские порты», — сказала глава Минэкономики.
«Это касается не только сельского хозяйства, но и стали», — подчеркнула она.
По словам Свириденко, в прошлом году ВВП Украины сократился на 30,2%, что все еще лучший результат после начального прогноза в 50%.
На ВЭФ Свириденко заявила, что будет обсуждать поставки оружия с партнерами «снова и снова, даже в Давосе».
«Каждый ракетный удар увеличивает давление на партнеров, и они понимают, что нужно как можно быстрее выделить оружие. Нам нужны противоракетные системы и тяжелое вооружение и от Германии», — подчеркнула она.
Свириденко также отметила, что кредит от Международного валютного фонда будет иметь решающее значение для укрепления финансирования страны в дополнение к помощи США и ЕС. Украина намерена финализовать соглашение с МВФ в марте.
По материалам:
Економічна Правда
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