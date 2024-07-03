К 2030 году китайские компании займут 33% мирового автомобильного рынка — Finance.ua

К 2030 году китайские компании займут 33% мирового автомобильного рынка Сегодня 02:49 — Технологии&Авто

К 2030 году китайские компании займут 33% мирового автомобильного рынка

С таким прогнозом выступили специалисты консалтинговой фирмы AlixPartners.

Аналитики считают, что производители из Поднебесной в ближайшее время начнут активнее выходить в другие страны. Уже в конце нынешнего года эксперты прочат глобальную долю китайских марок в 21 процент. При этом только три процента продаж пока будут проходить за пределами КНР.

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К концу десятилетия доля китайских автопроизводителей на внутреннем рынке составит 72 процента. Сегодня этот показатель составляет 59 процентов.

В Южной и Юго-Восточной Азии бренды из КНР займут 31 процент рынка вместо нынешних трех.

На Ближнем Востоке и Африке экспансия вырастет с восьми до 39 процентов. В Центральной и Южной Америке — с 7 до 28 процентов.

В Европе ожидается двукратное увеличение доли китайских компаний — с 6 до 12 процентов.

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