JPMorgan: спрос на Bitcoin существенно возрастет до апреля 2024 года — Finance.ua

JPMorgan: спрос на Bitcoin существенно возрастет до апреля 2024 года Сегодня 05:45 — Криптовалюта

JPMorgan: спрос на Bitcoin существенно возрастет до апреля 2024 года

Аналитики JPMorgan считают, что розничный спрос на Bitcoin существенно возрастет в течение оставшегося до очередного халвинга в сети флагманской криптовалюты года.

Халвинг должен пройти в апреле 2024 года. Это событие, сократив доходы майнеров, удвоит стоимость добычи Bitcoin примерно до $40 000, что создаст положительный психологический эффект, говорится в отчете банка.

Халвинг — одно из важнейших событий в истории и эволюции Bitcoin. Судя по историческим данным, инвестировать в ВТС перед халвингом всегда выгодно. Каждый последующий халвинг еще больше укрепляет Bitcoin как флагманскую криптовалюту. Халвинги в 2016 и 2020 годах «сопровождались бычьей траекторией для цены ВТС», которая ускорилась после того, как они произошли.

Недавний рост розничного спроса можно отчасти объяснить появлением NFT и токенов BRC-20 в сети ВТС. Впрочем, «спрос розничных инвесторов на Bitcoin будет активнее расти по мере приближения к халвингу», подчеркнули аналитики JPMorgan.

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Что касается институционального спроса на Bitcoin он, наоборот, падает. По словам исследователей, крупных инвесторов отпугивают мошенничество, повышенная волатильность цифровой валюты и давление американских регуляторов, что привело к росту неопределенности.

В феврале опрос JPMorgan выявил низкий интерес институциональных трейдеров к криптовалютам. Всего 8% респондентов сообщили, что занимаются криптотрейдингом, 6% участников планировали заняться этим в течение года, еще 14% в течение пяти лет. 72% опрошенных трейдеров заявили, что не намерены торговать криптовалютами.

noworries По материалам:

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