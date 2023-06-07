JPMorgan: спрос на Bitcoin существенно возрастет до апреля 2024 года — Finance.ua

JPMorgan: спрос на Bitcoin существенно возрастет до апреля 2024 года
Аналитики JPMorgan считают, что розничный спрос на Bitcoin существенно возрастет в течение оставшегося до очередного халвинга в сети флагманской криптовалюты года.
Халвинг должен пройти в апреле 2024 года. Это событие, сократив доходы майнеров, удвоит стоимость добычи Bitcoin примерно до $40 000, что создаст положительный психологический эффект, говорится в отчете банка.
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Халвинг — одно из важнейших событий в истории и эволюции Bitcoin. Судя по историческим данным, инвестировать в ВТС перед халвингом всегда выгодно. Каждый последующий халвинг еще больше укрепляет Bitcoin как флагманскую криптовалюту. Халвинги в 2016 и 2020 годах «сопровождались бычьей траекторией для цены ВТС», которая ускорилась после того, как они произошли.
Недавний рост розничного спроса можно отчасти объяснить появлением NFT и токенов BRC-20 в сети ВТС. Впрочем, «спрос розничных инвесторов на Bitcoin будет активнее расти по мере приближения к халвингу», подчеркнули аналитики JPMorgan.
Что касается институционального спроса на Bitcoin он, наоборот, падает. По словам исследователей, крупных инвесторов отпугивают мошенничество, повышенная волатильность цифровой валюты и давление американских регуляторов, что привело к росту неопределенности.
В феврале опрос JPMorgan выявил низкий интерес институциональных трейдеров к криптовалютам. Всего 8% респондентов сообщили, что занимаются криптотрейдингом, 6% участников планировали заняться этим в течение года, еще 14% в течение пяти лет. 72% опрошенных трейдеров заявили, что не намерены торговать криптовалютами.
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