Jeep отзывает автомобили из-за возможных неурядиц с ремнями безопасности — Finance.ua

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Jeep отзывает автомобили из-за возможных неурядиц с ремнями безопасности

Технологии&Авто
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Jeep отзывает автомобили из-за возможных неурядиц с ремнями безопасности
Jeep отзывает автомобили из-за возможных неурядиц с ремнями безопасности
Компания Jeep, известная своими мощными внедорожниками, вынуждена отозвать небольшую партию модели Grand Cherokee 2023 года из-за потенциальной проблемы с безопасностью.
В этот раз под прицел попали 53 автомобиля, которые могут иметь неправильно закрепленные ремни безопасности на задних сиденьях.
Согласно сообщению, во время производственного процесса в период с 12 по 13 июля 2023 года некоторые Grand Cherokee были выпущены с незатянутыми болтами крепления ремней безопасности на задних сиденьях.
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Это нарушает требования Федерального стандарта безопасности транспортных средств 210, который регулирует анкерные крепления ремней безопасности.
Несмотря на то, что количество потенциально пострадавших автомобилей относительно невелико, Jeep решил действовать быстро и решительно. Компания объявила об отзыве, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов и соблюдение высочайших стандартов качества.
Владельцы отозванных Grand Cherokee получат уведомление примерно 2 августа 2024 года. Им будет предложено посетить ближайшего дилера Jeep для проведения инспекции и при необходимости надлежащего затягивания болтов крепления ремней безопасности на задних сиденьях.
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Хотя Jeep описывает этот отзыв как «добровольный», он обязателен из-за нарушений федеральных стандартов безопасности.
Компания FCA US LLC, материнская компания Jeep, отмечает, что автомобили, собранные до или после указанного периода, были отремонтированы на заводе перед выпуском в продажу.
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По материалам:
Телеграф
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