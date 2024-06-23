Jeep отзывает автомобили из-за возможных неурядиц с ремнями безопасности — Finance.ua

Jeep отзывает автомобили из-за возможных неурядиц с ремнями безопасности Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Jeep отзывает автомобили из-за возможных неурядиц с ремнями безопасности

Компания Jeep, известная своими мощными внедорожниками, вынуждена отозвать небольшую партию модели Grand Cherokee 2023 года из-за потенциальной проблемы с безопасностью.

В этот раз под прицел попали 53 автомобиля, которые могут иметь неправильно закрепленные ремни безопасности на задних сиденьях.

Согласно сообщению, во время производственного процесса в период с 12 по 13 июля 2023 года некоторые Grand Cherokee были выпущены с незатянутыми болтами крепления ремней безопасности на задних сиденьях.

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Это нарушает требования Федерального стандарта безопасности транспортных средств 210, который регулирует анкерные крепления ремней безопасности.

Несмотря на то, что количество потенциально пострадавших автомобилей относительно невелико, Jeep решил действовать быстро и решительно. Компания объявила об отзыве, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов и соблюдение высочайших стандартов качества.

Владельцы отозванных Grand Cherokee получат уведомление примерно 2 августа 2024 года. Им будет предложено посетить ближайшего дилера Jeep для проведения инспекции и при необходимости надлежащего затягивания болтов крепления ремней безопасности на задних сиденьях.

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Хотя Jeep описывает этот отзыв как «добровольный», он обязателен из-за нарушений федеральных стандартов безопасности.

Компания FCA US LLC, материнская компания Jeep, отмечает, что автомобили, собранные до или после указанного периода, были отремонтированы на заводе перед выпуском в продажу.

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