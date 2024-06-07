Jeep представил агрессивный внедорожный пикап для любителей бездорожья (фото) — Finance.ua

Jeep представил агрессивный внедорожный пикап для любителей бездорожья (фото) 07.06.2024, 02:07 — Технологии&Авто

Jeep представил агрессивный внедорожный пикап для любителей бездорожья (фото)

Полноразмерный пикап Jeep Gladiator получил новую лимитированную версию Mopar. Новинка имеет несколько улучшений по сравнению со стандартной моделью.

Об этом рассказали на сайте Stellantis.

Jeep Gladiator выпускается с 1962 года. Это линейка полноразмерных пикапов на основе внедорожников.

В 2018 году дебютировало второе поколение пикапа. Модель основана на Jeep Wrangler и получила удлиненную колесную базу.

Дизайн

Jeep Gladiator Mopar основан на топовой комплектации Rubicon. Однако эта версия предлагает несколько уникальных особенностей.

Кузов пикапа выкрасили в черный цвет. Внешний вид дополняют декоративные наклейки на капоте, боковой части кузова и задней двери.

Снаружи также появились логотипы Jeep Performance Parts. Можно увидеть и красные полосы на кузове.

Новинка получила жесткую крышу в цвет кузова. Грузовая платформа имеет тройную закрытую крышку.

Кроме того, модель имеет передние и задние расширители колесных арок в цвет кузова. На авто установлены 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, обутые во внедорожные шины Falken.

В интерьере появилась отделка из черной кожи Katzkin. Также есть красные сиденья Maraschino.

Внутри появилось несколько логотипов Mopar. За рычагом переключения передач расположена табличка с названием модификации модели.

Характеристики и стоимость

Jeep Gladiator Mopar оснащен 3,6-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 285 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Также пикап получил увеличенный клиренс и амортизаторы Bilstein. Кроме этого, за доплату есть множество дополнительных аксессуаров.

Jeep Gladiator Mopar будет выпущен ограниченным тиражом в 250 экземпляров. Стоимость модели составляет 72 190 долларов. Новинка уже доступна для предварительного заказа в США.

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