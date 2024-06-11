Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии — Finance.ua

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Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии

Технологии&Авто
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Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии
Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии
Брутальный пикап Jeep Gladiator был выпущен в лимитированной версии от Mopar. Подразделение Mopar, занимающееся выпуском фирменных аксессуаров и тюнинговых комплектующих для моделей концерна Stellantis, представило ежегодную лимитированную серию.
В 2024 году за основу взяли Jeep Gladiator Rubicon, который превратили в Mopar Jeep Gladiator ограниченной серии из 250 экземпляров для рынка США. Автомобиль получил уникальный декор кузова и салона, а также эксклюзивную оснастку.
Пикап выкрашен в черный цвет с графикой на капоте, боковинах и заднем борту, красными акцентами и логотипами Jeep Performance Parts. Салон украшен в черно-красных тонах с контрастной прострочкой, эмблемами спецверсии и специальным шильдиком с порядковым номером автомобиля на центральной консоли.
Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии
Доработки включают силовые обвесы, силовые пороги с подножками, защиту радиаторной решетки, жесткую крышку грузового отсека и его защитное покрытие. В салоне появились защитные накладки на пороги и специальные коврики Mopar. 17-дюймовые алюминиевые диски черного цвета дополнены внедорожными шинами Falken.
Технически пикап не изменился, сохранив стандартный для Jeep Gladiator 3,6-литровый бензиновый двигатель Pentastar V6 мощностью 285 лошадиных сил. Стоимость лимитированного пикапа составит 70 295 долларов без учета доставки в дилерский центр.
По материалам:
MMR
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