Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии — Finance.ua

Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии 11.06.2024, 02:12 — Технологии&Авто

Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии

Брутальный пикап Jeep Gladiator был выпущен в лимитированной версии от Mopar. Подразделение Mopar, занимающееся выпуском фирменных аксессуаров и тюнинговых комплектующих для моделей концерна Stellantis, представило ежегодную лимитированную серию.

В 2024 году за основу взяли Jeep Gladiator Rubicon, который превратили в Mopar Jeep Gladiator ограниченной серии из 250 экземпляров для рынка США. Автомобиль получил уникальный декор кузова и салона, а также эксклюзивную оснастку.

Пикап выкрашен в черный цвет с графикой на капоте, боковинах и заднем борту, красными акцентами и логотипами Jeep Performance Parts. Салон украшен в черно-красных тонах с контрастной прострочкой, эмблемами спецверсии и специальным шильдиком с порядковым номером автомобиля на центральной консоли.

Доработки включают силовые обвесы, силовые пороги с подножками, защиту радиаторной решетки, жесткую крышку грузового отсека и его защитное покрытие. В салоне появились защитные накладки на пороги и специальные коврики Mopar. 17-дюймовые алюминиевые диски черного цвета дополнены внедорожными шинами Falken.

Технически пикап не изменился, сохранив стандартный для Jeep Gladiator 3,6-литровый бензиновый двигатель Pentastar V6 мощностью 285 лошадиных сил. Стоимость лимитированного пикапа составит 70 295 долларов без учета доставки в дилерский центр.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.