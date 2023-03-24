Jeep неожиданно снял с производства одну из самых знаменитых своих моделей (фото) — Finance.ua

Jeep неожиданно снял с производства одну из самых знаменитых своих моделей (фото) Сегодня 22:55 — Технологии&Авто

Jeep отказался от знаменитой модели Cherokee. Производство внедорожника на предприятии в американском штате Иллинойс уже прекращено. Об этом сообщает американское издание Motor Trend.

Завод концерна Stellantis, где собирали Jeep Cherokee, приостановили 1 марта. В пресс-службе подтвердили, что производство модели не будет возобновлено — ее жизненный цикл подошел к концу.

Прекращение выпуска Jeep Cherokee стало довольно неожиданным. Его нигде не анонсировали, хотя в прошлом году была урезана линейка модели — в ней осталось только две версии.

Читайте также Новый электромобиль Jeep появится уже до 2025 года

Нынешний Jeep Cherokee KL выпускали с 2013 года, и модель уже нуждалась в замене, ведь спрос на нее упал. В 2022 году продали всего 46,5 тыс. этих кроссоверов тогда, как в 2016 году — 355 тыс.

В Stellantis намекнули на разработку преемника Cherokee: он может появиться до 2025 года, подрастет в размерах и будет электрифицирован — станет гибридом либо электромобилем. Очень вероятно, что внедорожник переименуют, ведь представители племени чероки считают его название оскорбительным.

Напомним, что Jeep Cherokee производят с 1974 года и всего выпустили пять поколений внедорожника. Особенно успешной была модель второго поколения — с 1984 по 2001 годы выпущено свыше 3 миллионов авто.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому не забывайте своевременно оформить обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.