Jeep неожиданно снял с производства одну из самых знаменитых своих моделей (фото) — Finance.ua
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Jeep неожиданно снял с производства одну из самых знаменитых своих моделей (фото)

Технологии&Авто
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Jeep отказался от знаменитой модели Cherokee. Производство внедорожника на предприятии в американском штате Иллинойс уже прекращено. Об этом сообщает американское издание Motor Trend.
Завод концерна Stellantis, где собирали Jeep Cherokee, приостановили 1 марта. В пресс-службе подтвердили, что производство модели не будет возобновлено — ее жизненный цикл подошел к концу.
Прекращение выпуска Jeep Cherokee стало довольно неожиданным. Его нигде не анонсировали, хотя в прошлом году была урезана линейка модели — в ней осталось только две версии.
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Нынешний Jeep Cherokee KL выпускали с 2013 года, и модель уже нуждалась в замене, ведь спрос на нее упал. В 2022 году продали всего 46,5 тыс. этих кроссоверов тогда, как в 2016 году — 355 тыс.
Jeep неожиданно снял с производства одну из самых знаменитых своих моделей (фото)
В Stellantis намекнули на разработку преемника Cherokee: он может появиться до 2025 года, подрастет в размерах и будет электрифицирован — станет гибридом либо электромобилем. Очень вероятно, что внедорожник переименуют, ведь представители племени чероки считают его название оскорбительным.
Напомним, что Jeep Cherokee производят с 1974 года и всего выпустили пять поколений внедорожника. Особенно успешной была модель второго поколения — с 1984 по 2001 годы выпущено свыше 3 миллионов авто.
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По материалам:
Фокус
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