Новый электромобиль Jeep появится уже до 2025 года — Finance.ua

Новый электромобиль Jeep появится уже до 2025 года Сегодня 02:43 — Технологии&Авто

Новый электромобиль Jeep появится уже до 2025 года

Новый электромобиль Jeep появится уже к 2025 году — это будет соперник Land Rover Defender.

Такую информацию сообщает издание Autocar , рассказывая о долгосрочной стратегии электрификации компании Jeep в Европе.

Прежде всего речь идет об электрическом внедорожнике Jeep Recon. Он должен напоминать одноименный концепт-кар и будет позиционироваться на уровень ниже модели Jeep Wrangler. Однако на уровень ниже по размерам, но не по своим возможностям преодоления бездорожья. Второй электрической моделью должен стать большой кроссовер Jeep Wagoner S, также известный как концепт.

Обе модели должны дебютировать уже до 2025 года, чем значительно усилят позиции компании в Европе и в сегменте электрифицированных автомобилей. Ведь компания Jeep запускает модель Avenger: недавний победитель конкурса «Автомобиль года в Европе» и первый полностью электрический кроссовер от Jeep. Кроме того, есть несколько PHEV-версий уже известных моделей Jeep.

При этом стратегия Jeep предполагает активное добавление электромобилей в свою линейку. Все для того, чтобы до 2030 года достичь новой амбициозной цели — предлагать в Европе только EV-модели, что должно усилить позиции Jeep в Европе и сделать компанию одним из лидеров своего сегмента.

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