Jaguar приостанавливает продажу новых автомобилей — Finance.ua

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Jaguar приостанавливает продажу новых автомобилей

Технологии&Авто
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Jaguar приостанавливает продажу новых автомобилей
Jaguar приостанавливает продажу новых автомобилей
Руководитель компании Jaguar Роудон Гловер подтвердил в интервью Autocar, что в течение 12 месяцев покупатели из Евросоюза и Великобритании не смогут купить новый автомобиль марки Jaguar.
Пауза в продажах новых автомобилей — неизбежное последствие амбициозной стратегии обновления модельного ряда Jaguar. Топ-менеджеры решили снять с производства пять моделей из шести из-за малой маржинальности, а после прекращения производства Jaguar F-Pace дилерам вообще будет нечего продавать. Разработка новых роскошных электромобилей не успевает за продуктовым планом.
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Роудон Гловер пообещал, что электромобили Jaguar будут ни на что не похожи. По данным Autocar, у них будут длинные капоты, минималистичный дизайн передней части кузова и ультратонкие фонари, практически невидимые в выключенном состоянии. Также «Ягуары» новой волны избавятся от задних окон. Новый дизайн британской марки будет показан на примере концепт-кара класса GT: он дебютирует в декабре, а в серийном виде появится в 2028 году.
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Линейка роскошных Jaguar новой волны будет состоять из аналогов Bentley Bentayga и Flying Spur. Имена позаимствовали из прошлого. Перепозиция позволит повысить привлекательность автомобилей Jaguar на рынке, а с проблемами запаса хода и скорости зарядки британцы обещают разобраться. Прогнозируется, что совокупные ежегодные тиражи новых электромобилей не превысят отметки в 50 тысяч штук.
По материалам:
Телеканал 24
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