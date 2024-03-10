Jaguar прекратит выпуск большинства бензиновых и дизельных моделей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Jaguar прекратит выпуск большинства бензиновых и дизельных моделей

Технологии&Авто
14
Jaguar прекратит выпуск большинства бензиновых и дизельных моделей
Jaguar прекратит выпуск большинства бензиновых и дизельных моделей
Компания Jaguar планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания. С 2025 года британская компания будет производить исключительно электромобили.
Об этом рассказал руководитель североамериканского представительства Jaguar Land Rover Джо Эберхарт изданию Road and Track.
Читайте также
Большинство бензиновых и дизельных моделей Jaguar перестанут выпускать уже в июне этого года. Однако из продажи они не исчезнут сразу — компания планирует сделать запас машин на складах, чтобы удовлетворить спрос на Jaguar до появления новых электрокаров.
Джо Эберхарт отметил, что спорткар Jaguar F-Type уже прекратили производить, однако купе и кабриолет до сих пор покупают, ведь на складах остается достаточное количество машин.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Электромобиль Jaguar I-Pace, конечно, пока останется в производстве. В 2025 к нему присоединится первая электрическая модель нового семейства, построенная на современной платформе JEA. Это будет обтекаемый четырехместный седан-купе стоимостью $100 тыс. с запасом хода около 700 км.
На 2025−2026 годы планируется презентовать еще две электрические модели. Новые Jaguar будут более дорогими и роскошными, поэтому объемы производства вначале могут снизиться до 50 тыс. авто в год.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.