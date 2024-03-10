Jaguar прекратит выпуск большинства бензиновых и дизельных моделей — Finance.ua

Jaguar прекратит выпуск большинства бензиновых и дизельных моделей Сегодня 01:06 — Технологии&Авто

Jaguar прекратит выпуск большинства бензиновых и дизельных моделей

Компания Jaguar планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания. С 2025 года британская компания будет производить исключительно электромобили.

Об этом рассказал руководитель североамериканского представительства Jaguar Land Rover Джо Эберхарт изданию Road and Track.

Большинство бензиновых и дизельных моделей Jaguar перестанут выпускать уже в июне этого года. Однако из продажи они не исчезнут сразу — компания планирует сделать запас машин на складах, чтобы удовлетворить спрос на Jaguar до появления новых электрокаров.

Джо Эберхарт отметил, что спорткар Jaguar F-Type уже прекратили производить, однако купе и кабриолет до сих пор покупают, ведь на складах остается достаточное количество машин.

Фото: Jaguar

Электромобиль Jaguar I-Pace, конечно, пока останется в производстве. В 2025 к нему присоединится первая электрическая модель нового семейства, построенная на современной платформе JEA. Это будет обтекаемый четырехместный седан-купе стоимостью $100 тыс. с запасом хода около 700 км.

На 2025−2026 годы планируется презентовать еще две электрические модели. Новые Jaguar будут более дорогими и роскошными, поэтому объемы производства вначале могут снизиться до 50 тыс. авто в год.

Фокус По материалам:

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