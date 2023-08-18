Jaguar полностью сменит свой модельный ряд — Finance.ua

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Jaguar полностью сменит свой модельный ряд

Технологии&Авто
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Jaguar полностью сменит свой модельный ряд
Jaguar полностью сменит свой модельный ряд
Jaguar начинает активную электрификацию. Британский бренд постепенно избавится от всех автомобилей с ДВС и представит новый модельный ряд.
Об этом рассказали на сайте Autocar.
Бренд Jaguar планирует полностью сменить свой модельный ряд. В него войдут только электрические модели. Однако электрокроссовер I-Pace будет снят с производства.
В 2025 году бренд планирует полный перезапуск. Он продолжит выпускать премиальные автомобили, но от моделей с ДВС придется избавиться.
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Генеральный директор JLR Адриан Марделл подтвердил, что первый электромобиль Jaguar нового поколения будет представлен в конце 2024 года. Его выпуск намечен на 2025 год.
Будущие электромобили Jaguar будут построены на новой платформе JEA. На ней будут основаны электрокроссоверы и флагманский электрический седан, который станет заменой модели XJ.
Известно, что новые автомобили Jaguar будут исполнены в новом языке дизайна бренда. Марделл заявил, что они «будут прекрасно выглядеть».
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По материалам:
Фокус
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