Jaguar Land Rover будет использовать ИИ для решения проблем с поставками — Finance.ua

Jaguar Land Rover будет использовать ИИ для решения проблем с поставками Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

Jaguar Land Rover будет использовать ИИ для решения проблем с поставками

Jaguar Land Rover (JLR) работает с фирмой Everstream Analytics над внедрением искусственного интеллекта в систему британского производителя автомобилей класса люкс, чтобы помочь предотвратить будущие глобальные проблемы с поставками.

Об этом пишет Reuters.

В JLR сообщили, что новая технология искусственного интеллекта позволит компании контролировать свою цепочку поставок в режиме реального времени и защищать производство своих текущих моделей и электромобилей следующего поколения.

JLR, подразделение индийской Tata Motors, заявило, что технология Everstream уже позволила избежать сбоев в глобальных грузовых портах для доставки автомобилей клиентам.

«Благодаря нашему сотрудничеству с Everstream Analytics мы используем возможности ИИ для упреждающего управления рисками до того, как они вызовут сбои в производстве», — заявила исполнительный директор JLR по промышленным операциям Барбара Бергмайер.

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Отмечается, что технология использует комбинацию ИИ, прогнозной аналитики, машинного обучения и человеческой интуиции для отражения возникающих инцидентов, таких как стихийные бедствия, забастовки, утечки данных и проблемы с экспортом.

Напомним, в мире цепочки поставок остаются запутанными после пандемии, группа стартапов и признанных логистических фирм создала многомиллиардную индустрию для применения ИИ и машинного обучения, чтобы помочь предприятиям свести к минимуму сбои.

JLR особенно пострадал от глобальной нехватки полупроводниковых микросхем, что вынудило автопроизводителя сократить производство определенных моделей.

Автопроизводитель вернулся к доходности за последние два квартала, и в последнем квартале на его долю приходилось две трети общего дохода Tata.

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