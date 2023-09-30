Jaguar переходит на стандарт зарядки Tesla — Finance.ua

Jaguar переходит на стандарт зарядки Tesla Сегодня 06:46 — Технологии&Авто

Jaguar переходит на стандарт зарядки Tesla

Компания Jaguar объявила, что подписала соглашение с Tesla о получении доступа к разветвленной сети Supercharging Tesla в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Кроме того, компания официально объявила, что ее электрические модели следующего поколения, выпущенные в 2025 году, будут включать зарядный разъем, разработанный Tesla по североамериканскому стандарту зарядки (NACS). Другими словами, новые модели смогут заряжать Supercharge без адаптера.

Не забыл Jaguar и о своих текущих клиентах, ездящих на Jaguar I-Pace. Планируется поставка адаптеров NACS от Tesla для драйверов I-Pace, когда они будут доступны. Такие адаптеры могут появиться на рынке в 2024 году, потому что в этом году упоминалось несколько других производителей, подписавшихся на переход от разъема зарядки CCS1 к NACS в Северной Америке.

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Jaguar добавляет, что использование NACS будет комплексным, включая транспортные средства, домашние зарядные устройства и адаптеры для старых моделей.

Компания также повторяет, что в рамках стратегии Reimagine Jaguar Land Rover бренд Jaguar станет полностью электрическим брендом. Соглашение с Tesla является частью стратегии создания глобальной экосистемы электромобилей.

Как мы понимаем, это только вопрос времени, когда мы услышим, что бренд Land Rover также будет использовать разъем для зарядки NACS. Трудно представить, что в одной автомобильной группе будут разные решения.

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Список брендов, которые намерены установить зарядные устройства NACS на своих автомобилях в Северной Америке, начиная с 2025 года уже превысил 10 производителей: Ford, General Motors, Rivian, Volvo Cars, Polestar, Mercedes-Benz, Nissan, Fisker, Honda (с Acura) и Jaguar плюс Tesla (очевидно) и Aptera.

Марк Камиллери, директор службы электрификации Jaguar, отметил: «Хотя большинство зарядок происходит дома, наши клиенты хотят иметь доступ к быстрым, надежным и удобным зарядным устройствам. Tesla создала сеть зарядных устройств по всему миру, которая обеспечивает это, и мы рады работать с ними, чтобы обеспечить доступ для клиентов Jaguar».

Телеканал 24 По материалам:

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