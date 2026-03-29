Jaguar отказался от четырех новых моделей ради одного электрокара Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Компания Jaguar отказалась от массового сегмента ради более люксового позиционирования, Фото: Jaguar

Британский автопроизводитель Jaguar отменил сразу несколько новых моделей, находившихся на стадии разработки, чтобы освободить ресурсы для создания электрического флагмана под кодовым названием Type 00. Компания пожертвовала седанами XF и XJ, кроссовером F-Pace и спорткаром F-Type.

Об этом рассказал бывший дизайнер бренда Иен Каллум на подкасте Road to Success.

Какие модели попали под сокращение

По его словам, компания отказалась от нового поколения седана XJ, который уже был почти готов к запуску. Хотя модель планировалась как электрическая, ее платформа позволяла установку и традиционного шестицилиндрового двигателя — в зависимости от спроса.

Кроме того, под нож ушли новый седан XF и кроссовер F-Pace, а также преемник культового спорткара Jaguar F-Type.

Именно последний проект, по словам Каллума, стал наиболее болезненным уроном для бренда, ведь такие классические двухместные спорткары с передним расположением двигателя постепенно исчезают с рынка.

Что известно о новом электрокаре

Новый электрический флагман Type 00 должен стать ключом к трансформации Jaguar в премиальный бренд, способный конкурировать с такими марками, как Bentley и Rolls-Royce.

Компания практически отказывается от массового сектора в пользу более эксклюзивного позиционирования.

Ожидается, что серийная версия электрокара получит четырехдверный кузов и удлиненную колесную базу. Силовая установка будет состоять из трех электромоторов суммарной мощностью около 1000 л.с. Разгон до 100 км/ч будет занимать примерно 3,3 секунды, а запас хода составит около 690 км.

