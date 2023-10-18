Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink — Finance.ua

Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink Сегодня 23:44 — Технологии&Авто

Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink

Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX по развертыванию интернет-сервисов Starlink, особенно для общин вблизи зоны конфликта с ХАМАСом.

Об этом сообщил неназванный израильский чиновник, пишет TechCrunch

Это может стать первым случаем, когда Starlink будет доступен в Израиле. Стремясь улучшить свою связь в военное время, Израиль также изучает возможность отключения мобильной и интернет-связи в секторе Газа. Министр связи Израиля заявил, что идет деятельность по координации израильской компании Starlink для обеспечения широкополосной интернет-связи в стране.

Читайте также Спутниковая связь Starlink должна появиться в смартфонах уже в 2024 году, но есть некоторые препятствия

«Нет признаков того, что война скоро закончится. Открытие того, что спутниковый интернет обеспечивает критическое преимущество во время конфликта, стало заметным вскоре после того, как россия вторглась в Украину в 2022 году, когда украинские силы полагались на Starlink для поддержки связи», — отмечает издание.

Пока не известно, когда Starlink будет доступен в Израиле и сколько пользователей будет у этого сервиса. Неясно также, будут ли терминалы приобретены сразу у SpaceX или через подразделение Starshield, занимающееся оборонными разработками.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.