Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink — Finance.ua
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Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink

Технологии&Авто
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Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink
Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink
Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX по развертыванию интернет-сервисов Starlink, особенно для общин вблизи зоны конфликта с ХАМАСом.
Об этом сообщил неназванный израильский чиновник, пишет TechCrunch.
Это может стать первым случаем, когда Starlink будет доступен в Израиле. Стремясь улучшить свою связь в военное время, Израиль также изучает возможность отключения мобильной и интернет-связи в секторе Газа. Министр связи Израиля заявил, что идет деятельность по координации израильской компании Starlink для обеспечения широкополосной интернет-связи в стране.
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«Нет признаков того, что война скоро закончится. Открытие того, что спутниковый интернет обеспечивает критическое преимущество во время конфликта, стало заметным вскоре после того, как россия вторглась в Украину в 2022 году, когда украинские силы полагались на Starlink для поддержки связи», — отмечает издание.
Пока не известно, когда Starlink будет доступен в Израиле и сколько пользователей будет у этого сервиса. Неясно также, будут ли терминалы приобретены сразу у SpaceX или через подразделение Starshield, занимающееся оборонными разработками.
По материалам:
Espreso.tv
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