Израиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешения — Finance.ua

Как говорится, МВД Израиля установило правила въезда для украинцев в Израиль с 13 марта, сообщает посольство.
Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля. На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения такого разрешения.
Установлены квоты для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже принял.
Если украинец хочет приехать в Израиль по приглашению, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на получение разрешения МВД для въезда.