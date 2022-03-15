Израиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешения — Finance.ua
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Израиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешения

Сегодня 16:35Личные финансы
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Израиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешенияИзраиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешения
Израиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешения. Функцию визы будет выполнять спецразрешение от МВД.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.
Как говорится, МВД Израиля установило правила въезда для украинцев в Израиль с 13 марта, сообщает посольство.
Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля. На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения такого разрешения.
Установлены квоты для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже принял.
Если украинец хочет приехать в Израиль по приглашению, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на получение разрешения МВД для въезда.
Израиль не принимает беженцев из Украины.
По материалам: Forbes.ua
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