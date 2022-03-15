Израиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешения — Finance.ua

Израиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешения

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Израиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешения

Израиль изменил правила въезда для украинцев и ввел электронные разрешения. Функцию визы будет выполнять спецразрешение от МВД.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Как говорится, МВД Израиля установило правила въезда для украинцев в Израиль с 13 марта, сообщает посольство.

Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля. На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения такого разрешения.

Установлены квоты для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже принял.

Если украинец хочет приехать в Израиль по приглашению, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на получение разрешения МВД для въезда.

Израиль не принимает беженцев из Украины.

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