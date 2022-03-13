Плюсы и минусы статуса беженца: пример Польши — Finance.ua

Плюсы и минусы статуса беженца: пример Польши

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Эвакуация в Польшу: уже два города больше не могут принять украинских беженцев, фото Укринформ

Статус беженца стал вариантом жизни в другой стране на некоторый период. Польша радушно принимает наших граждан у себя, и заявляла о таком варианте еще на этапе скопления российских войск на наших границах.

Об этом заявлял министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Какие документы необходимы для пересечения границы?

Процесс пересечения польской границы сейчас упростился на свой исторический минимум. Во время боевых действий в Украине украинцам разрешено пересекать границу Польши:

Без визы;

Без приглашения на работу;

Без загранпаспорта (достаточно документа, удостоверяющего личность).

Для выезда детей в возрасте до 16 лет достаточно свидетельства о рождении. Дети могут выезжать с одним родителем без официального разрешения другого родителя. Если ребенок едет с кем-то из знакомых — нужно иметь официальное разрешение родителя, заверенное нотариусом.

Если родители ребенка уже находятся за границей, они должны отправить скан-копию идентичного разрешения на электронную почту.

Стоит или нет: плюсы и минусы статуса беженца:

Плюсы:

Статус беженца оформляется бесплатно; Предоставляется бесплатное жилье (спальное место в центре для беженцев); Бесплатная одежда, еда, консультация у семейного врача; Бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах (при наличии украинского паспорта); Бесплатная «зеленая карта» для страхования машины на 30 дней.

Минусы:

Изъятие загранпаспорта сроком от 6 месяцев до 2-х лет; Запрет на передвижение в другие страны, в Украину — в частности; Запрет на трудоустройство и обучение в университетах (в некоторых городах детям можно посещать детские сады и школы).

Для оформления статуса беженца вам необходимо на границе или уже с территории Республики Польша обратиться в пограничную службу или любое ее подразделение с соответствующей просьбой.

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