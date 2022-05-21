Изменятся ли тарифы на газ, свет и воду с 1 июня — Finance.ua

Стоит отметить, что тарифы на электроэнергию правительство приняло решение «заморозить» еще в апреле 2022 года в связи с военным положением в стране — такое решение будет действовать еще как минимум в течение полугода.
В настоящее время тарифы на электроэнергию в Украине следующие:
до 250 кВт*ч — при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;
свыше 250 кВт*ч — при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.
В то же время, тарифы на воду для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. И на данный момент регулятор не сообщал об изменениях тарифов.
Справка Finance.ua:
Украинцев просят предупреждать об отсутствии возможности оплаты за свет, иначе из-за задолженности начнут отключать от электричества. Потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности оплаты коммунальных услуг в военное время. Если задолженность будет накапливаться и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.