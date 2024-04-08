Изменения для украинцев в Польше: что планирует польское правительство — Finance.ua

Изменения для украинцев в Польше: что планирует польское правительство Сегодня 20:00

Изменения для украинцев в Польше: что планирует польское правительство

Во вторник, 2 апреля, на странице Канцелярии Главы Совета Министров была опубликована информация о планируемых изменениях в «Спецзакон о помощи гражданам Украины в связи с войной в этой стране». Предполагается, что срок действия закона (и соответственно срок легального пребывания украинцев в Польше) будет продлен до 30 сентября 2025, а новелизация вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Об этом пишет naszwybir.pl

Что предусматривается

Изменения предусматривают отмену единовременного пособия в размере 300 злотых и программы «40 злотых в сутки», упрощение механизма получения разрешений на временное проживание для украинцев, изменения в вопросе получения и владения номера PESEL со статусом UKR, а также ряд нововведений в области образования.

Планируется, что еще в апреле спецзакон попадет на рассмотрение Сейма. Рассказываем подробнее о планируемых изменениях.

На сегодняшний день срок легального пребывания украинцев в Польше продлен до 30 июня 2024 года. Предложенные изменения в спецзакон предусматривают, что срок его действия (и соответственно срок легального пребывания украинских беглецов от войны) будет продлен до 30 сентября 2025 года, а сами изменения вступят в силу 1 июля 2024 года. Законотворцы планируют еще в апреле представить законопроект на рассмотрение в Сейме.

Новеализация закона предусматривает продление ряда старых механизмов помощи украинцам, которые будут действовать до 30 сентября 2025 года, а именно:

легальности пребывания на территории Польши тех граждан Украины, которые прибыли в страну, спасаясь от войны — здесь речь идет о лицах, получивших номер PESEL со статусом UKR;

срок, в течение которого разрешается временное использование зданий для коллективного проживания граждан Украины;

срок действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, выданных гражданам Украины и срок действия которых истек после 24 февраля 2022;

продолжение доступа к социальным программам, в частности «Семья 800+», и рынку труда для всех украинцев;

продление времени, в течение которого граждане Украины, получившие квалификацию врача или врача-стоматолога, медсестры или акушерки за пределами Европейского Союза, могут получить разрешение на профессиональную деятельность по упрощенной процедуре.

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Законотворцы запланировали ряд нововведений в спецзаконе, которые должны изменить механизм помощи украинцам и стабилизировать на более долгое время условия их пребывания в Польше.

Упрощение механизма получения карты временного пребывания

Самым главным изменением, которое должно войти в жизнь с начала 2025 года, является возможность лицам с PESEL UKR получить разрешение на временное проживание на 3 года. Проект предусматривает, что изменение статуса будет возможно для граждан Украины, которые:

дополнят и обновят все необходимые данные в базе PESEL UKR в управлении гмины или города;

подадут электронное заявление на имя воеводы;

будут иметь активный статус PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 и на момент подачи заявления;

службы, отвечающие за безопасность Польши, не выдвинут никаких возражений по поводу изменения статуса пребывания иностранца.

После успешного завершения процедуры человек получит карту временного пребывания с примечанием «ранее находившийся под временной защитой».

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Замена будет добровольной, а люди будут самостоятельно выбирать то, что им лучше.

«Будет возможность выбора: хочет ли человек остаться под временной защитой PESEL UKR, или хочет получить разрешение на временное проживание. Без всякого принуждения. Человек должен выбрать то, что будет лучше для него», заметил министр.

Для украинцев будет создана отдельная система получения разрешений на временное проживание, которые будут выдаваться не воеводскими управлениями, «где большие очереди», а отдельными органами, что должно способствовать быстрой выдаче разрешений.

Сатус человека юридически изменится лишь тогда, когда он лично придет и заберет разрешение на временное проживание. До этого момента он будет находиться под временной защитой.

Положительные изменения

Александр Пестриков считает, что это одно из положительных изменений в спецзаконе для украинских беженцев. «Особенно приятные ощущения у наших сотрудников вызвало решение предоставить всем бенефициантам закона возможность получить карту пребывания. В январе мы подготовили специальное обращение к Совету Министров о необходимости расширения доступа к карте пребывания только для некоторых категорий беженцев, значит, получается, что мы получили даже больше, чем просили», — подчеркнул представитель Украинского дома.

Какие программы уберут

отмена единовременной денежной помощи в размере 300 злотых для граждан Украины, впервые приехавших в Польшу после начала полномасштабной российской агрессии против Украины;

злотых для граждан Украины, впервые приехавших в Польшу после начала полномасштабной российской агрессии против Украины; изменение системы покрытия расходов на проживание и питание в центрах временного размещения проживающим там лицам. Введение частичной оплаты за проживание в центрах временного пребывания для лиц, получающих помощь «Семья 800+»;

отмена программы «40 злотых в сутки» для владельцев малых центров, бесплатно приютивших у себя дома до 10 беженцев из Украины.

Образование: что нового

продление с 24 до 36 месяцев периода, когда украинские учащиеся могут посещать дополнительные бесплатные уроки польского языка в школах;

возобновление разрешений на выполнение профессиональной работы украинским психологам, проживающим на территории Польши и имеющим соответствующее образование, полученное в Украине;

эпизодическое освобождение украинских учеников от обязанности сдавать экзамен восьмиклассника в 2024/2025 учебном году (в таком случае оценка по польскому языку, указанная в аттестате об окончании начальной школы, будет конвертирована в балл за экзамен);

отмена требования об обязанности подтверждения уровня знания польского языка официальным документом при трудоустройстве иностранца на должность ассистента учителя или межкультурного ассистента.

Отметим, что в рамках работы над спецзаконом также планируются изменения относительно образовательной обязанности украинских детей, которые с 1 сентября 2024 года должны будут посещать польские школы.

PESEL со статусом UKR:

новоприбывшие из Украины смогут получить номер PESEL со статусом UKR только при наличии действительного загранпаспорта;

лица, ранее получившие PESEL UKR на основании другого документа, чем действительный загранпаспорт, должны будут актуализировать свои данные и предоставить действительный паспорт;

снижение верхнего возрастного предела для несовершеннолетних, которые не обязаны лично являться в орган самоуправления при подаче заявления на получение номера PESEL со статусом UKR с 12 лет до 6 лет;

введение обязательного снятия отпечатков пальцев для базы данных при получении PESEL UKR у детей, достигших 6-летнего возраста.

Во вторник, 9 апреля, состоится круглый стол, во время которого министерство выслушает предложения и замечания к законопроекту от различных общественных организаций, а также обсудит возможности его усовершенствования.

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