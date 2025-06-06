Изменение местожительства льготника: нужно ли сообщать — разъяснение ПФУ Сегодня 12:30 — Личные финансы

Изменение местожительства льготника: нужно ли сообщать — разъяснение ПФУ

В Пенсионном фонде объяснили , нужно ли подавать заявление о внесении изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, можно ли это сделать онлайн.

Льготы предоставляются как по фактическому, так и по зарегистрированному местожительству льготника. Для изменения льготником места получения льгот необходимо внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Что нужно сделать

Для корректировки информации льготник должен в течение 30 дней сообщить об изменениях в орган Пенсионного фонда Украины, подав новое заявление:

лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте, отправив документ по адресу органа Фонда;

онлайн. Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через «Портал Дія».

Ранее писали , что эксперименты по упрощению заявлений на субсидии и льготы на коммуналку выявили несколько проблем, поэтому в правительстве хотят вернуться к расширенным заявлениям. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном для обсуждения на сайте ФПУ.

Как отмечается в документе, в ходе экспериментов с упрощенными заявлениями обнаружили определенные несовершенства и сложности, в частности, при взаимодействии с поставщиками жилищно-коммунальных услуг и объединениями совладельцев многоквартирных домов. Подробности здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.