Отримати субсидії та пільги стане складніше: буде потрібна «універсальна заява» — Finance.ua

Отримати субсидії та пільги стане складніше: буде потрібна «універсальна заява» Сьогодні 08:38 — Особисті фінанси

Отримати субсидії та пільги стане складніше: буде потрібна «універсальна заява»

Експерименти зі спрощення заяв на субсидії та пільги на комуналку виявили кілька проблем, тому в уряді хочуть повернутися до розширених заяв.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду, розміщеному для обговорення на сайті ФПУ.

Як зазначається у документі, під час експериментів зі спрощеними заявами виявили певні недосконалості та складнощі, зокрема, при взаємодії з надавачами житлово-комунальних послуг та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.

Що пішло не так

«Експериментальні проєкти передбачали надання виконавцями послуг, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків / житлово-будівельними кооперативами інформації про перелік житлово-комунальних послуг, встановлену та/або змінену ціну і тарифи/внески на них, адреси обслуговування, ціну на послугу, розмір внесків/платежів на послуги, що технічно реалізовано шляхом подання цієї інформації в електронній формі через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Разом з тим, досі залишаються непоодинокими випадки ненадання або несвоєчасне надання всього пулу інформації, необхідної для виявлення послуг, яким користується конкретне домогосподарство, та прийняття відповідного рішення і розрахунку виплат органам Пенсійного фонду України", — зазначають автори документу.

Що пропонують натомість

Експериментальний проєкт спрощення надання субсидії, який завершується 07.07.2025, та експериментальний проєкт спрощення обліку і надання пільг, який завершується 06.02.2026, показали свою ефективність. Проте вони потребують деякого вдосконалення. Тому пропонується передбачити в загальних порядках звернення за житловою субсидією та пільгою два альтернативних варіанти на вибір заявника: поточний та спрощений.

Так, пропонується закріпити можливість подання особами універсальної заяви про призначення та надання житлової субсидії, яка на відміну від спрощеної заяви за експериментальним проектом, наповнюється відомостями про виконавців послуг та особові рахунки отримувачів послуг, які надаються безпосередньо заявниками.

Також пропонується можливість подання для ветеранів війни заяви про взяття на облік надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, яка також наповнюється відомостями про виконавців послуг та особові рахунки отримувачів послуг, які надаються безпосередньо заявниками.

Такі форми заяв все ж містять набагато менше інформації, ніж загальні форми звернення. Після їх впровадження і дослідження використання населенням через певний проміжок часу можна буде взагалі буде відмовитися від розширених форм звернення, які складні та громіздкі за наповненням, однак поки необхідні в період удосконалення і пошуку оптимальної версії універсальної заяви.

Що ще хочуть змінити:

пропонується достроково закінчити експериментальний проєкт спрощення обліку і надання пільг;

необхідно врегулювати питання, зокрема обліку ветеранів війни, які потрапили у полон держави-агресора або у разі визнання їх зниклими безвісти за особливих обставин. Їм пропонують надавати пільги на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу, за зверненням родичів першої лінії споріднення , на яких відповідно до діючого законодавства не поширюються пільги. Такі пільги будуть накопичуватися на рахунку ветерана до його повернення і виплачуватися за його зверненням або виплачуватися родичам за процедурою спадкування, у разі загибелі:

, на яких відповідно до діючого законодавства не поширюються пільги. Такі пільги будуть накопичуватися на рахунку ветерана до його повернення і виплачуватися за його зверненням або виплачуватися родичам за процедурою спадкування, у разі загибелі: крім того, оскільки витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ), є одним з документів, на підставі якого ветеранам війни надаються пільги, проєктом акта передбачено облік і надання пільг ветеранам війни, у тому числі таким, які потрапили у полон держави-агресора або у разі визнання їх зниклими безвісти за особливих обставин, на підставі пред’явленого витягу з ЄДРВВ членами сім’ї пільговика, на яких поширюються пільги, а також родичами першої лінії споріднення, на яких відповідно до діючого законодавства не поширюються пільги.

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