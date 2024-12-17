Из-за высоких тарифов на перевозку Украина теряет позиции на мировом рынке металлургии — Finance.ua

Из-за высоких тарифов на перевозку Украина теряет позиции на мировом рынке металлургии 17.12.2024, 01:33 — Мир

Из-за высоких тарифов на перевозку Украина теряет позиции на мировом рынке металлургии

Металлургические компании Украины по итогам ноября снизили экспорт плоского стального проката на 56,4% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрем 2023 года объемы упали на 49,2%, до до 66,2 тыс. т. Основные причины — неблагоприятные условия на глобальном рынке стали, а также внутренние вызовы для отрасли — в частности высокие цены на транспортировку и газ.

Отгрузка плоского проката упала до минимума с апреля 2023-го — когда отрасль приходила в себя от длительных перебоев в поставках электроэнергии. С этого времени экспорт удерживался на уровне не ниже 100 тыс. т ежемесячно.

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«Низкие результаты ноября указывают на трудности, возникающие из-за неблагоприятных условий на глобальном рынке стали, в частности в ЕС, основном экспортном рынке для украинских металлургов, а также внутренние вызовы для отрасли, среди которых — проблемы с энергоснабжением, рост цен на логистику, недостаток квалифицированных кадров и пр.», — указывают в GMK Center

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ планирует существенно повысить тариф на передачу электроэнергии, а также более чем на 300% увеличить тариф на транспортировку газа. Одновременно появилась информация о том, что Укрзализныця планирует повышение тарифа на грузовые перевозки на 40%. Одновременное увеличение указанных тарифов, по оценкам экспертов, приведет к кризису в промышленности Украины и нанесет критический ущерб экономике и ВВП.

УНІАН По материалам:

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