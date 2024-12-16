Google Play окончательно выключит монетизацию для разработчиков из россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google Play окончательно выключит монетизацию для разработчиков из россии

Мир
4
Google Play окончательно выключит монетизацию для разработчиков из россии
Google Play окончательно выключит монетизацию для разработчиков из россии
Компания Google сообщила, что с 26 декабря 2024 года Google Play на неопределенный срок перестанет производить платежи в адрес разработчиков, чьи банковские счета находятся в россии.
Об этом говорится в письмах, которые получили разработчики.
Начиная с этой даты, пользователи не смогут покупать в приложениях этих разработчиков. Доход от продажи по всему миру (то есть за пределами россии) начисляться не будет.
Читайте также
«После 25 декабря мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные программы, совершать покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play Платежи», — говорится в письмах Google.
Последние выплаты корпорация намерена провести 15 января.
Напомним, еще в апреле 2022 года компания Google перекрыла заработок российским пропагандистам, наживающимся на войне в Украине. Сервис контекстной рекламы Google AdSense приостановил монетизацию контента, который оправдывает, отрицает и/или использует сведения о войне с целью выгоды.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.