Google Play окончательно выключит монетизацию для разработчиков из россии — Finance.ua

Google Play окончательно выключит монетизацию для разработчиков из россии 16.12.2024, 00:46 — Мир

Google Play окончательно выключит монетизацию для разработчиков из россии

Компания Google сообщила, что с 26 декабря 2024 года Google Play на неопределенный срок перестанет производить платежи в адрес разработчиков, чьи банковские счета находятся в россии.

Об этом говорится в письмах, которые получили разработчики.

Начиная с этой даты, пользователи не смогут покупать в приложениях этих разработчиков. Доход от продажи по всему миру (то есть за пределами россии) начисляться не будет.

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«После 25 декабря мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные программы, совершать покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play Платежи», — говорится в письмах Google.

Последние выплаты корпорация намерена провести 15 января.

Напомним, еще в апреле 2022 года компания Google перекрыла заработок российским пропагандистам, наживающимся на войне в Украине. Сервис контекстной рекламы Google AdSense приостановил монетизацию контента, который оправдывает, отрицает и/или использует сведения о войне с целью выгоды.

Економічна Правда По материалам:

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