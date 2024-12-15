Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году — Finance.ua
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Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году

Казна и Политика
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Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году
Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году
За 11 месяцев 2024 года украинские металлургические предприятия произвели 7,03 млн т стали, что на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время показатели снижаются шестой месяц подряд
Об этом сообщило ОП «Укрметаллургпром».
По данным объединения, украинские металлургические предприятия в январе — ноябре этого года произвели до 7,03 млн т стали, что на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году
В то же время, месяц к месяцу производство стали продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Так, в ноябре выплавка стали составила 540,8 тыс. т, что на 10,4% меньше результата октября.
Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году
В целом показатель выплавки стали в ноябре стал вторым худшим с начала года — меньше стали было произведено только в феврале 2024 года. Падение объемов фиксируется уже шестой месяц подряд.
За 11 месяцев в Украине также произвели 6,52 млн т чугуна, что на 19,8% больше в годовом исчислении. В ноябре производство чугуна составило 542,9 тыс. т, что на 13,1% меньше, чем в октябре.
Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году
Производство металлопроката с начала года составило 5,74 млн т (+18% к показателю за 11 месяцев 2023 г.). В ноябре было произведено 477 тыс. т проката, что на 7,8% больше, чем в октябре.
Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году
По материалам:
Укрінформ
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