Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году — Finance.ua

Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году Сегодня 20:11 — Казна и Политика

Выплавка стали падает шестой месяц подряд: ноябрь стал вторым худшим месяцем в году

За 11 месяцев 2024 года украинские металлургические предприятия произвели 7,03 млн т стали, что на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время показатели снижаются шестой месяц подряд

Об этом сообщило ОП «Укрметаллургпром».

По данным объединения, украинские металлургические предприятия в январе — ноябре этого года произвели до 7,03 млн т стали, что на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, месяц к месяцу производство стали продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Так, в ноябре выплавка стали составила 540,8 тыс. т, что на 10,4% меньше результата октября.

В целом показатель выплавки стали в ноябре стал вторым худшим с начала года — меньше стали было произведено только в феврале 2024 года. Падение объемов фиксируется уже шестой месяц подряд.

За 11 месяцев в Украине также произвели 6,52 млн т чугуна, что на 19,8% больше в годовом исчислении. В ноябре производство чугуна составило 542,9 тыс. т, что на 13,1% меньше, чем в октябре.

Производство металлопроката с начала года составило 5,74 млн т (+18% к показателю за 11 месяцев 2023 г.). В ноябре было произведено 477 тыс. т проката, что на 7,8% больше, чем в октябре.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.