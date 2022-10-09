Из-за войны в Украине около 5 миллионов переселенцев потеряли работу — Finance.ua

Из-за войны в Украине около 5 миллионов переселенцев потеряли работу Сегодня 10:23 — Личные финансы

Из-за войны в Украине около 5 миллионов переселенцев потеряли работу

Около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряли рабочие места.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам международного семинара, посвященного ситуации на рынке труда Украины, стран ЕС и других государств, где спасаются от войны украинские беженцы.

«Подавляющее большинство украинцев, выехавших за пределы Украины — это женщины, дети и лица старше 60 лет. По оценкам ILO, 2,75 миллиона выехавших находятся в трудоспособном возрасте. Из них 43,5% (или 1,2 миллиона) работали до начала боевых действий и оставили или потеряли работу позже. Две трети таких украинцев имеют высшее образование, а почти половина (49%) были заняты в высококвалифицированных профессиях», — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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Она отметила, что по международным экспертным оценкам, более 6,4 миллиона украинцев выехали за границу из-за войны. Около 7,7 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами.

«5 миллионов ВПЛ потеряли рабочие места, около 3 миллионов человек, принадлежащих к рабочей силе, из-за войны до сих пор остаются за границей», — отмечают в министерстве.

Заместитель министра экономики Украины подчеркнула, что, учитывая ситуацию, наряду с традиционными для ООН гуманитарными и социальными направлениями сотрудничества, целесообразно реализовывать мероприятия, направленные на поддержку и развитие рынка труда.

«Поддержка международных партнеров в улучшении гуманитарного положения мирного населения, отладка и интенсификация получения Украиной международной технической, финансовой и гуманитарной помощи будет способствовать восстановлению экономики Украины», — отметила Бережная.

Укрінформ По материалам:

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