Из-за войны страховщики более чем вдвое увеличили продажу «Зеленой карты» — Finance.ua

Из-за войны страховщики более чем вдвое увеличили продажу «Зеленой карты» Сегодня 20:00 — Страхование

Из-за войны страховщики более чем вдвое увеличили продажу «Зеленой карты»

За полгода количество договоров страхования гражданской ответственности автовладельцев за границей « Зеленая карта » возросло более чем в 2 раза по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Всего за 6 месяцев 2022 года было продано 720 тыс. карт. Сумма премий по таким договорам составляет 1,6 млрд грн. Показатель продемонстрировал рост на 105% по сравнению с 1 полугодием 2021 г. и является рекордным за последние 5 лет.

По договорам международного страхования урегулировано 2730 требований на выплату (+10%) на сумму 7,1 млн евро (+19%).

«Сразу после начала российского вторжения в Украину страховщики — полные члены МТСБУ (компании, имеющие право заключать договоры международного страхования „Зеленая карта“) предложили возможность дистанционного заключения договоров международного страхования, чтобы облегчить жизнь украинцам, вынужденным эвакуироваться за границу на автомобилях», — напоминают в МТСБУ.

Договоры «Зеленой карты» можно оформлять в черно-белых экземплярах или путем создания pdf-файлов.

Также на первые несколько месяцев с начала активной фазы войны были достигнуты договоренности со значительным количеством европейских стран по бесплатному предоставлению для украинцев пограничного страхования.

«Наши европейские коллеги обсуждают на национальном уровне и уровне ЕС возможные варианты среднесрочных предложений для поддержки украинских беженцев-автовладельцев», — рассказал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

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