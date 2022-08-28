Из-за войны страховщики более чем вдвое увеличили продажу «Зеленой карты» — Finance.ua

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Из-за войны страховщики более чем вдвое увеличили продажу «Зеленой карты»

Страхование
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Из-за войны страховщики более чем вдвое увеличили продажу «Зеленой карты»
Из-за войны страховщики более чем вдвое увеличили продажу «Зеленой карты»
За полгода количество договоров страхования гражданской ответственности автовладельцев за границей «Зеленая карта» возросло более чем в 2 раза по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.
Всего за 6 месяцев 2022 года было продано 720 тыс. карт. Сумма премий по таким договорам составляет 1,6 млрд грн. Показатель продемонстрировал рост на 105% по сравнению с 1 полугодием 2021 г. и является рекордным за последние 5 лет.
По договорам международного страхования урегулировано 2730 требований на выплату (+10%) на сумму 7,1 млн евро (+19%).
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«Сразу после начала российского вторжения в Украину страховщики — полные члены МТСБУ (компании, имеющие право заключать договоры международного страхования „Зеленая карта“) предложили возможность дистанционного заключения договоров международного страхования, чтобы облегчить жизнь украинцам, вынужденным эвакуироваться за границу на автомобилях», — напоминают в МТСБУ.
Договоры «Зеленой карты» можно оформлять в черно-белых экземплярах или путем создания pdf-файлов.

Зеленая карта и другие: какая страховка нужна для пересечения границы во время войны 🧐

Также на первые несколько месяцев с начала активной фазы войны были достигнуты договоренности со значительным количеством европейских стран по бесплатному предоставлению для украинцев пограничного страхования.
«Наши европейские коллеги обсуждают на национальном уровне и уровне ЕС возможные варианты среднесрочных предложений для поддержки украинских беженцев-автовладельцев», — рассказал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Оформить Зеленую карту на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
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