В Украине с 1 сентября заработает электронная «Зеленая карта» — Finance.ua

В Украине с 1 сентября заработает электронная «Зеленая карта»
Страховые компании, имеющие право заключать договоры международного страхования «Зеленая карта», с 1 сентября предложат автовладельцам возможность заключения таких договоров в электронном виде.
Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.
Процедура оформления электронной «Зеленой карты» будет аналогична заключению внутреннего электронного договора ОСАГО:
- Владелец транспортного средства вносит сведения, необходимые для заключения договора, в электронную форму на сайте страховщика.
- Страховщик на основании полученной информации формирует предложение заключить электронный договор международного страхования и направляет его автовладельцу через электронные каналы коммуникации (например, электронную почту, указанную при регистрации).
- Владелец транспортного средства подписывает электронный договор страхования через информационную систему страховщика и платит страховую премию страховщику.
- Электронный полис оформляется почти мгновенно: в автоматическом режиме страхователь через электронные каналы коммуникации получает pdf-файл со сгенерированным черно-белым страховым сертификатом «Зеленая карта», а также визуальную форму страхового полиса и информационное письмо о необходимости распечатки полученного страхового сертификата.
Зеленая карта и другие: какая страховка нужна для пересечения границы во время войны 🚗
Страхователь должен распечатать pdf-файл визуальной формы страхового сертификата, поскольку действующие нормы международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта» требуют от автовладельца предъявления бумажной (бело-зеленой или черно-белой) версии международного страхового сертификата.
Аналогично договору внутреннего ОСАГО, договор международного страхования «Зеленая карта» можно будет заключить либо в бумажной, либо в электронной форме по выбору страхователя.
Справка Finance.ua:
- по итогам 1 полугодия 2022 г. количество договоров «Зеленая карта» более чем в два раза (+119%) превысило показатель соответствующего периода 2021 г., составив 720 тыс. шт;
- сумма премий по таким договорам составляет 1,6 млрд грн (+105%). По договорам международного страхования урегулировано 2730 требований (+10%) на сумму 7,1 млн. евро (+19%).
Оформляйте Зеленую карту онлайн на Finance.ua
Поделиться новостью