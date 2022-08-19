В Украине с 1 сентября заработает электронная «Зеленая карта» — Finance.ua

В Украине с 1 сентября заработает электронная «Зеленая карта» Сегодня 13:01 — Страхование

В Украине с 1 сентября заработает электронная «Зеленая карта»

Страховые компании, имеющие право заключать договоры международного страхования « Зеленая карта », с 1 сентября предложат автовладельцам возможность заключения таких договоров в электронном виде.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Процедура оформления электронной «Зеленой карты» будет аналогична заключению внутреннего электронного договора ОСАГО:

Владелец транспортного средства вносит сведения, необходимые для заключения договора, в электронную форму на сайте страховщика. Страховщик на основании полученной информации формирует предложение заключить электронный договор международного страхования и направляет его автовладельцу через электронные каналы коммуникации (например, электронную почту, указанную при регистрации). Владелец транспортного средства подписывает электронный договор страхования через информационную систему страховщика и платит страховую премию страховщику. Электронный полис оформляется почти мгновенно: в автоматическом режиме страхователь через электронные каналы коммуникации получает pdf-файл со сгенерированным черно-белым страховым сертификатом «Зеленая карта», а также визуальную форму страхового полиса и информационное письмо о необходимости распечатки полученного страхового сертификата.

Страхователь должен распечатать pdf-файл визуальной формы страхового сертификата, поскольку действующие нормы международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта» требуют от автовладельца предъявления бумажной (бело-зеленой или черно-белой) версии международного страхового сертификата.

Аналогично договору внутреннего ОСАГО , договор международного страхования «Зеленая карта» можно будет заключить либо в бумажной, либо в электронной форме по выбору страхователя.

Справка Finance.ua:

по итогам 1 полугодия 2022 г. количество договоров «Зеленая карта» более чем в два раза (+119%) превысило показатель соответствующего периода 2021 г., составив 720 тыс. шт;

сумма премий по таким договорам составляет 1,6 млрд грн (+105%). По договорам международного страхования урегулировано 2730 требований (+10%) на сумму 7,1 млн. евро (+19%).

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