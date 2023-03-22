Из-за ракетных атак Укргидроэнерго понесло убытки почти на 40 миллиардов — Finance.ua
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Из-за ракетных атак Укргидроэнерго понесло убытки почти на 40 миллиардов

Казна и Политика
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Из-за ракетных атак Укргидроэнерго понесло убытки почти на 40 миллиардов
Из-за ракетных атак Укргидроэнерго понесло убытки почти на 40 миллиардов
Ущерб ЧАО «Укргидроэнерго» в результате ракетных атак со стороны российских агрессоров достигает около 40 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидроэнерго.
«В общей сложности было более 30 попаданий в гидроэнергетические объекты с начала массированных обстрелов по энергетической системе. Предварительная сумма ущерба, причиненного российской армией, достигает около 40 млрд гривен», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что 21 марта на очередном заседании Наблюдательный совет Укргидроэнерго рассмотрел и утвердил отчет руководителя и исполнительного органа за четвертый квартал 2022 года и за год в целом. Особое внимание в отчете было уделено последствиям ракетных обстрелов станций компании. Во время заседания комитета по инновациям также была представлена стратегия Укргидроэнерго в этой сфере.
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«Эта политика направлена на ускорение внедрения инноваций в ежедневной работе. Кроме того, важно провести систематизацию инноваций, уже внедренных в компании. Это особенно важно для развития и во время восстановления после атак на объекты Укргидроэнерго со стороны россии», — подчеркнула член Наблюдательного совета и председатель инновационного комитета Наталья Никольская.
Как сообщалось, доля производства электроэнергии гидроэлектростанциями ЧАО «Укргидроэнерго» в Объединенной энергосистеме Украины составляет более 10%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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