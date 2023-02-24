Энергетика Украины получила $6,8 млрд убытков за год полномасштабной войны — Finance.ua
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Энергетика Украины получила $6,8 млрд убытков за год полномасштабной войны

Энергетика
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Энергетика Украины получила $6,8 млрд убытков за год полномасштабной войны
Энергетика Украины получила $6,8 млрд убытков за год полномасштабной войны
Энергетика Украины получила $6,8 млрд убытков за год полномасштабной войны.
Об этом сообщает Yasno.
С 24 февраля 2022 года энергосистема пережила 14 массированных ракетных атак, 17 массированных атак беспилотниками и 255 ударов по объектам.
Больше всех пострадала ветровая энергетика — 90% генерации утрачено. Теплоэлектростанции потеряли около 75% мощностей, атомная генерация — 44%, а блочные ТЭЦ — 33%. Лучше всего держится солнечная генерация — в работе остаются 70% мощностей.
В компании отмечают, что россияне атаками не смогли вывести из строя энергетику Украины и последние 13 дней в системе полностью отсутствует дефицит э/э.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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