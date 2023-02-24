Энергетика Украины получила $6,8 млрд убытков за год полномасштабной войны — Finance.ua

Энергетика Украины получила $6,8 млрд убытков за год полномасштабной войны Сегодня 20:26 — Энергетика

Энергетика Украины получила $6,8 млрд убытков за год полномасштабной войны

Энергетика Украины получила $6,8 млрд убытков за год полномасштабной войны.

Об этом сообщает Yasno.

С 24 февраля 2022 года энергосистема пережила 14 массированных ракетных атак, 17 массированных атак беспилотниками и 255 ударов по объектам.

Больше всех пострадала ветровая энергетика — 90% генерации утрачено. Теплоэлектростанции потеряли около 75% мощностей, атомная генерация — 44%, а блочные ТЭЦ — 33%. Лучше всего держится солнечная генерация — в работе остаются 70% мощностей.

В компании отмечают, что россияне атаками не смогли вывести из строя энергетику Украины и последние 13 дней в системе полностью отсутствует дефицит э/э.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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