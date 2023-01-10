Из-за превышения лимитов во многих областях применены аварийные отключения — Укрэнерго Сегодня 11:41 — Энергетика

Из-за превышения лимитов во многих областях применены аварийные отключения — Укрэнерго

В Украине на утро 10 января повысилось потребление электроэнергии среди населения из-за низкой температуры, а также промышленности и бизнеса в результате восстановления рабочих мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

«Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Читайте также Для Киева разрабатывают новую схему электроснабжения

Также из-за порывистого ветра в отдельных регионах есть повреждения в сетях операторов системы распределения, сейчас ведутся ремонтные работы.

Отмечается, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда производящих электроэнергию электростанций, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

«В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий», — сообщили в Укрэнерго.

В компании призвали экономно использовать электроэнергию, пользуясь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.