Из-за превышения лимитов во многих областях применены аварийные отключения — Укрэнерго — Finance.ua
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Из-за превышения лимитов во многих областях применены аварийные отключения — Укрэнерго

Энергетика
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Из-за превышения лимитов во многих областях применены аварийные отключения — Укрэнерго
Из-за превышения лимитов во многих областях применены аварийные отключения — Укрэнерго
В Украине на утро 10 января повысилось потребление электроэнергии среди населения из-за низкой температуры, а также промышленности и бизнеса в результате восстановления рабочих мощностей.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
«Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения», — говорится в сообщении.
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Также из-за порывистого ветра в отдельных регионах есть повреждения в сетях операторов системы распределения, сейчас ведутся ремонтные работы.
Отмечается, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда производящих электроэнергию электростанций, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.
«В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий», — сообщили в Укрэнерго.

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В компании призвали экономно использовать электроэнергию, пользуясь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений.
По материалам:
Економічна Правда
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