Из-за паузы в бронировании мощные экспортные отрасли стали терять работников — ICC Ukraine — Finance.ua
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Из-за паузы в бронировании мощные экспортные отрасли стали терять работников — ICC Ukraine

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Из-за паузы в бронировании мощные экспортные отрасли стали терять работников — ICC Ukraine
Из-за паузы в бронировании мощные экспортные отрасли стали терять работников — ICC Ukraine
Из-за остановки бронирования мощные украинские предприятия, обеспечивающие налоговые поступления и валюту от экспорта, начали терять ценных работников — часть мобилизовали, а некоторые просто уволились. Поэтому важно поскорее возобновить бронирование, чтобы не навредить экономике, которая и без того обескровлена ​​из-за войны.
Об этом заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, сообщает РБК-Украина.
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«Победа куется в экономике, и прежде всего — в реальном секторе производства. Мы понимаем обеспокоенность государства по поводу определенных пробелов в предоставлении статуса стратегического предприятия. Но приостанавливать подтверждение возможности бронирования нельзя. Здесь следует подходить умеренно. Ведь предприятия, заводы и фабрики, которые работают в правовом поле и добросовестно платят налоги, могут оказаться в ситуации, когда их высококлассные специалисты будут мобилизованы», — пояснил Щелкунов.
По его словам, уже сейчас наблюдается тенденция, когда работники начинают увольняться. А если мы говорим о специфических производствах — металлургии, горнодобывающих отраслях, портах — где мужская составляющая в коллективах очень высока, — здесь могут возникнуть большие проблемы.
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В то же время он подчеркнул, что больше всего от паузы в бронировании страдают именно те субъекты экономики, которые вносят весомый вклад в оборонную способность страны, так обеспечивают экспортный потенциал.
«О важности поступления валюты в страну в нынешних условиях даже не стоит говорить. Поэтому следует взвешенно посмотреть на ситуацию, и не принимать необдуманных решений. Мощные предприятия готовы максимально способствовать и подтверждать статус, позволяющий им бронировать работников. Для этого не стоит приостанавливать бронирование, это можно делать в процессе. Мы сейчас не имеем права совершить ни одной ошибки, которая смогла бы навредить экономике, которая и так в тяжелом состоянии», — резюмировал Щелкунов.
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Напомним, что после принятия решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций.
Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.
По материалам:
РБК-Україна
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