Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточено 1025 населенных пунктов — Finance.ua

Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточено 1025 населенных пунктов Сегодня 12:35 — Энергетика

Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточено 1025 населенных пунктов

Из-за шквального ветра, обледенения линий больше всего отключений на Днепропетровщине, Одесщине, в Николаевской, Кировоградской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

В Днепропетровской области без электроснабжения почти 29 тысяч потребителей в 324 населенных пунктах, в Одесской области обесточены 268 населенных пунктов, в Николаевской области — 215, в Кировоградской области — 146 населенных пунктов.

Также есть отключения в Запорожской — 59 населенных пунктов, Херсонской (14), Черниговской (9) и Черновицкой (8) областях.

Аварийные бригады в пострадавших от непогоды регионах переведены на круглосуточный режим работы. Туда направляется дополнительная техника из других областей. Однако работу и передвижение усложняет гололед.

Напомним, что Украина получит новую энергетическую помощь от Японии. При тесной координации Минэнерго правительство Японии передаст Украине семь высоковольтных автотрансформаторов и пять газовых турбин. Предоставленное оборудование позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение более 6 миллионов украинцев, в том числе в районах, пострадавших от прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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