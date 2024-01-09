Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточено 1025 населенных пунктов — Finance.ua
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Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточено 1025 населенных пунктов

Энергетика
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Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточено 1025 населенных пунктов
Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточено 1025 населенных пунктов
Из-за шквального ветра, обледенения линий больше всего отключений на Днепропетровщине, Одесщине, в Николаевской, Кировоградской областях.
Об этом сообщает Минэнерго.
В Днепропетровской области без электроснабжения почти 29 тысяч потребителей в 324 населенных пунктах, в Одесской области обесточены 268 населенных пунктов, в Николаевской области — 215, в Кировоградской области — 146 населенных пунктов.
Также есть отключения в Запорожской — 59 населенных пунктов, Херсонской (14), Черниговской (9) и Черновицкой (8) областях.
Аварийные бригады в пострадавших от непогоды регионах переведены на круглосуточный режим работы. Туда направляется дополнительная техника из других областей. Однако работу и передвижение усложняет гололед.
Напомним, что Украина получит новую энергетическую помощь от Японии. При тесной координации Минэнерго правительство Японии передаст Украине семь высоковольтных автотрансформаторов и пять газовых турбин. Предоставленное оборудование позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение более 6 миллионов украинцев, в том числе в районах, пострадавших от прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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