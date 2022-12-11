Из-за нехватки электричества в Швейцарии хотят запретить электромобили: что предлагают власти — Finance.ua

Из-за нехватки электричества в Швейцарии хотят запретить электромобили: что предлагают власти 11.12.2022, 01:14 — Технологии&Авто

Из-за нехватки электричества в Швейцарии хотят запретить электромобили: что предлагают власти

Швейцария может стать первой страной, в которой из-за перебоев со снабжением электроэнергией могут запретить использование электромобилей в зимнее время года. Дело в том, что весь объем электроэнергии в этой стране производят гидроэлектростанции.

Зимой Швейцарии приходится импортировать большое количество электроэнергии. В 2021 году это было 5,7 млрд киловатт-часов. В основном они поступали из Франции и Германии, но в этом году эти страны сами могут столкнуться с нехваткой энергии.

Подготовленный Швейцарской Конфедерацией проект указа «Об ограничениях и запретах на использование электроэнергии» предусматривает и ряд других радикальных мер. В зависимости от уровня эскалации, а их четыре, предусмотрены ограничения в различных отраслях жизнедеятельности швейцарцев.

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В частности, запрет на управление электромобилями будет действовать только с третьего уровня, но есть исключения. Поездки разрешены «для абсолютно необходимых поездок». К примеру, для занятий профессиональной деятельностью, участия в судебных заседаниях, покупок, посещений врача и религиозных мероприятий.

Еще одна мера — снижение максимально разрешенной скорости на автомагистралях со 120 до 100 км/ч — коснется всех автомобилей, независимо от типа силовой установки.

Также проектом указа предусмотрены ограничения для домохозяйств. Все они касаются комфорта. В частности, предложено ограничить использование саун и бань в своих домах, установить максимально допустимую рабочую температуру стиральной машины на 40°C, а минимальную холодильника на 6°C.

Голосование законопроекта состоится в течение декабря, но в швейцарской ассоциации импортеров автомобилей Auto Schweiz уже заявили, что будут бороться против запрета электромобилей. По их мнению, эта мера не оправдана, поскольку потребности в электроэнергии для электромобилей незначительны. В настоящее время «батарейными» автомобилями владеют около 110 000 швейцарцев. В 2021 году они использовали всего 0,4% от общей потребности в электроэнергии.

Autogeek По материалам:

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