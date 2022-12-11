Из-за нехватки электричества в Швейцарии хотят запретить электромобили: что предлагают власти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за нехватки электричества в Швейцарии хотят запретить электромобили: что предлагают власти

Технологии&Авто
29
Из-за нехватки электричества в Швейцарии хотят запретить электромобили: что предлагают власти
Из-за нехватки электричества в Швейцарии хотят запретить электромобили: что предлагают власти
Швейцария может стать первой страной, в которой из-за перебоев со снабжением электроэнергией могут запретить использование электромобилей в зимнее время года. Дело в том, что весь объем электроэнергии в этой стране производят гидроэлектростанции.
Зимой Швейцарии приходится импортировать большое количество электроэнергии. В 2021 году это было 5,7 млрд киловатт-часов. В основном они поступали из Франции и Германии, но в этом году эти страны сами могут столкнуться с нехваткой энергии.
Подготовленный Швейцарской Конфедерацией проект указа «Об ограничениях и запретах на использование электроэнергии» предусматривает и ряд других радикальных мер. В зависимости от уровня эскалации, а их четыре, предусмотрены ограничения в различных отраслях жизнедеятельности швейцарцев.
Читайте также
В частности, запрет на управление электромобилями будет действовать только с третьего уровня, но есть исключения. Поездки разрешены «для абсолютно необходимых поездок». К примеру, для занятий профессиональной деятельностью, участия в судебных заседаниях, покупок, посещений врача и религиозных мероприятий.
Еще одна мера — снижение максимально разрешенной скорости на автомагистралях со 120 до 100 км/ч — коснется всех автомобилей, независимо от типа силовой установки.
Также проектом указа предусмотрены ограничения для домохозяйств. Все они касаются комфорта. В частности, предложено ограничить использование саун и бань в своих домах, установить максимально допустимую рабочую температуру стиральной машины на 40°C, а минимальную холодильника на 6°C.
Голосование законопроекта состоится в течение декабря, но в швейцарской ассоциации импортеров автомобилей Auto Schweiz уже заявили, что будут бороться против запрета электромобилей. По их мнению, эта мера не оправдана, поскольку потребности в электроэнергии для электромобилей незначительны. В настоящее время «батарейными» автомобилями владеют около 110 000 швейцарцев. В 2021 году они использовали всего 0,4% от общей потребности в электроэнергии.
По материалам:
Autogeek
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.