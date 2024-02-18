Из-за действий ЕЦБ снижается ликвидность на финансовых рынках в Европе — Finance.ua

Из-за действий ЕЦБ снижается ликвидность на финансовых рынках в Европе Сегодня 04:03 — Фондовый рынок

Из-за действий ЕЦБ снижается ликвидность на финансовых рынках в Европе

Европейский центральный банк стремился избавиться от триллионов евро избыточной ликвидности. Такие действия уже привели к увеличению стоимости заимствований на финансовых рынках в регионе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Bank of America.

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Стратег Рональд Ман прогнозирует, что возможно продолжение роста ставки. Это может затронуть как обеспеченных, так и необеспеченных кредиторов региона. Такой ход событий возможен, ведь ЕЦБ делает дальнейшие шаги на пути к отмене мягкой монетарной политики, которая продолжалась на протяжении многих лет.

«Изменение ставок репо — это, безусловно, отражение повышенного спроса на финансирование. Поскольку ЕЦБ сокращает свой баланс, банки будут больше конкурировать за резервы», — сказал Ман, говоря о европейском рынке в объеме 11 трлн евро, который является ключевым источником ежедневной ликвидности для банков и других заемщиков.

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Трудности, связанные с отдаленностью европейского банковского сектора от доступной ликвидности, находятся в центре внимания финансовых рынков региона. Мониторинг уровня банковских резервов и источников финансирования происходит на протяжении многих лет, в том числе со времен мирового финансового кризиса. Однако прошлогодний крах Credit Suisse Group AG и нескольких американских кредиторов вынудил усилить внимание к этим вопросам.

На данный момент объем избыточной ликвидности в европейской банковской системе относительно высокий: он составляет примерно 3,5 трлн евро, что более чем вдвое превышает средний показатель между 2015 и 2019 годами. Но Bank of America утверждает, что ужесточение регулирования и увеличенные балансы банков означают, что спрос на резервы возрос.

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