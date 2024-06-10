Из ремонта вывели межгосударственную линию электропередачи — «Укрэнерго» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из ремонта вывели межгосударственную линию электропередачи — «Укрэнерго»

Энергетика
71
Из ремонта вывели межгосударственную линию электропередачи — «Укрэнерго»
Из ремонта вывели межгосударственную линию электропередачи — «Укрэнерго»
В работу вернули межгосударственную линию электропередачи, которая была выведена в плановый ремонт.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«После ремонта вернулась в работу одна из высоковольтных воздушных линий, объединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. Линия выводилась в плановый ремонт 3 июня», — говорится в сообщении.
С 24 июня из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, необходимой критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.
Об этом рассказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире «Киев24».

Справка Finance.ua:

  • на данный момент на ТЭС и ГЭС наблюдается наиболее критическая ситуация. Но это не значит, что энергоблоки на станциях уничтожены навсегда. Об этом заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий;
  • он добавил, что наблюдаемые в энергосистеме дефициты не может покрыть даже достаточно мощный импорт из стран Евросоюза. Это следствие российских атак на ГЭС и ТЭС.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.