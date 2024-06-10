Из ремонта вывели межгосударственную линию электропередачи — «Укрэнерго» Сегодня 15:34 — Энергетика

Из ремонта вывели межгосударственную линию электропередачи — «Укрэнерго»

В работу вернули межгосударственную линию электропередачи, которая была выведена в плановый ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«После ремонта вернулась в работу одна из высоковольтных воздушных линий, объединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. Линия выводилась в плановый ремонт 3 июня», — говорится в сообщении.

С 24 июня из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, необходимой критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.

Об этом рассказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире «Киев24».

Справка Finance.ua:

на данный момент на ТЭС и ГЭС наблюдается наиболее критическая ситуация. Но это не значит, что энергоблоки на станциях уничтожены навсегда. Об этом заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий;

он добавил, что наблюдаемые в энергосистеме дефициты не может покрыть даже достаточно мощный импорт из стран Евросоюза. Это следствие российских атак на ГЭС и ТЭС.

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