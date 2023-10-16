Из ремонта вышел энергоблок ТЭЦ, который добавил в энергосистему 250 МВт мощности — Finance.ua

Из ремонта вышел энергоблок ТЭЦ, который добавил в энергосистему 250 МВт мощности
На одной из украинских теплоэлектроцентралей 16 октября вышел из ремонта энергоблок.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
«Сегодня на одной из ТЭЦ вышел из ремонта энергоблок, который добавил в энергосистему дополнительные 250 МВт мощности. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что 15 октября в результате ракетного удара была обесточена подстанция 150 кВ в Херсоне, без света оставались 130 тыс. потребителей. Сейчас всех потребителей уже запитали.
Из-за обстрелов остается обесточенной часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В Херсоне после наводнения остаются обесточенными 1,5 тыс. потребителей.
В результате ракетно-дронового удара в ночь на 16 октября на Полтавщине повреждены линии электропередачи, обесточены несколько жилых домов.
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В Харьковской области возобновлено газоснабжение для 2,7 тыс. домохозяйств, оставшихся без газа в результате обстрела газораспределительных станций в ночь на 12 октября. Остаются без газоснабжения более 4 тыс. домохозяйств.
Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 67 населенных пунктов в четырех областях. Так, в Киевской области остаются без света 2,8 тыс. потребителей, в Кировоградской области — 3 тыс. потребителей, в Хмельницкой области — более 3 тыс. потребителей, в Черниговской области — более 5 тыс. потребителей.
В результате технологических нарушений в Запорожской области обесточены — 7,8 тыс. потребителей, в Одесской области — 2,6 тысячи.
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