Из ремонта вышел энергоблок ТЭЦ, который добавил в энергосистему 250 МВт мощности — Finance.ua

Из ремонта вышел энергоблок ТЭЦ, который добавил в энергосистему 250 МВт мощности Сегодня 19:47 — Энергетика

Из ремонта вышел энергоблок ТЭЦ, который добавил в энергосистему 250 МВт мощности

На одной из украинских теплоэлектроцентралей 16 октября вышел из ремонта энергоблок.

«Сегодня на одной из ТЭЦ вышел из ремонта энергоблок, который добавил в энергосистему дополнительные 250 МВт мощности. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что 15 октября в результате ракетного удара была обесточена подстанция 150 кВ в Херсоне, без света оставались 130 тыс. потребителей. Сейчас всех потребителей уже запитали.

Из-за обстрелов остается обесточенной часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Херсоне после наводнения остаются обесточенными 1,5 тыс. потребителей.

В результате ракетно-дронового удара в ночь на 16 октября на Полтавщине повреждены линии электропередачи, обесточены несколько жилых домов.

В Харьковской области возобновлено газоснабжение для 2,7 тыс. домохозяйств, оставшихся без газа в результате обстрела газораспределительных станций в ночь на 12 октября. Остаются без газоснабжения более 4 тыс. домохозяйств.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 67 населенных пунктов в четырех областях. Так, в Киевской области остаются без света 2,8 тыс. потребителей, в Кировоградской области — 3 тыс. потребителей, в Хмельницкой области — более 3 тыс. потребителей, в Черниговской области — более 5 тыс. потребителей.

В результате технологических нарушений в Запорожской области обесточены — 7,8 тыс. потребителей, в Одесской области — 2,6 тысячи.

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