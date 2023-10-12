Украина реформирует энергетическую сферу, несмотря на войну — Галущенко Сегодня 16:45 — Энергетика

Украина реформирует энергетическую сферу, несмотря на войну — Галущенко

Даже в условиях военных действий в Украине идет реформирование энергетического сектора и интеграция энергетических рынков с европейскими.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

«Мы не останавливались в реформах в сфере энергетики во время войны. Принят ряд законов для реформы энергетического сектора, в частности, по REMIT, сертификации наших газохранилищ по европейским правилам», — отметил он. Глава Минэнерго подчеркнул, что благодаря соответствующим решениям даже в условиях войны иностранные компании закачивают и хранят газ в украинских подземных газохранилищах. «Наша цель — это Украина как энергетический хаб Европы. То, что сегодня закачивается газ в украинские ПХГ, только доказывает правдивость этого плана», — добавил Герман Галущенко.

Министр также напомнил, что буквально вчера к сети был подключен атомный блок ВВЭР-440, работающий на топливе, произведенном американской компанией Westinghouse, совместно со специалистами «Энергоатома».

«Такой вид топлива раньше производился только россией. Разрушена российская монополия, и наконец открыта дверь к санкциям в отношении россии в атомной отрасли», — добавил министр. Герман Галущенко подчеркнул, что продолжается работа по подготовке нормативно-правовой базы для интеграции украинского и европейского энергетических рынков. Также напомнил о принятии Энергетической стратегии Украины до 2050 года, которая отражает видение будущего отрасли и важна для инвесторов, которые планируют приобщаться к развитию украинской энергетики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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