Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали — Finance.ua

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Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали

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Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали
Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали
Чешская железная дорога готовится расширить сообщение с Украиной с гарантированной пересадкой на украинские поезда. Маршрут Прага — Львов через польский Перемышль могут открыть уже летом.
Сообщение будет функционировать на основе единого международного билета, сообщает proukrainu.blesk.cz.

Что известно о сообщении из Праги во Львов

Государственная железнодорожная компания «Чешские драги» (ČD) в сотрудничестве с PKP (Польша) и «Укрзализныцей» планируют открыть маршрут Прага — Львов через Перемышль, где пассажиры будут пересаживаться на поезд в Украину с единственным международным «своевременным билетом».
Такой билет гарантирует пересадку и проезд на нужную станцию. Ожидается, что сообщение будет открыто уже в июне 2023 года.
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«Для путешествия в поездах Чешской и Польской железных дорог и „Укрзализныци“ (через Перемышль) мы предложим скидку на международный билет „Своевременный билет Украина“ (Včasná cestovnenka Ukrajina)», — сообщил руководитель отделения тарифов и регистрации ČD Роман Шулц.
Введение единого «своевременного билета» из Праги во Львов или обратно находится на этапе переговоров.
«Своевременный билет» означает, что поезда будут ждать пассажиров в случае опоздания других поездов. Если опоздание будет критическим, с имеющимся билетом можно будет сесть в следующий поезд. Такой подход государственная железная дорога использует в сообщении Прага — Мукачево с пересадкой в словацких Кошицах. Также на подобных условиях функционирует сообщение частной компании Regiojet.
Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали

Какие маршруты в Украину предлагает Чешская железная дорога

Рекомендованные сообщения в украинском направлении опубликовали на украинском языке на странице компании «Ческе драги».
С поездов Чешской железной дороги можно пересесть на другие поезда в Украину или в обратном направлении из Украины в Чехию с пересадкой:
  • из Кошице (Словакия) в Чоп, Мукачево и далее во Львов и Киев;
  • из Перемышля (PL) во Львов и Киев;
  • из Вены (A) и Будапешта (HU) прямым спальным поездом через Чоп во Львов и Киев.
«Для путешествия поездами Чешской железной дороги с пересадкой на поезда Словацкой железнодорожной компании и Укрзализныци (через Кошице), или поездами Польской железной дороги и Укрзализныци (через Перемышль), мы предлагаем скидку на международный билет «Своевременный билет Украина»
  • Прага — Кошице — Мукачево или обратно;
  • пока на этапе переговоров — сообщение Прага — Перемышль — Львов или обратно (ожидается, что сообщение будет открыто с июня 2023 года)", — отмечается на странице Чешской железной дороги.
Приобрести «своевременный билет» можно в интернет-кассе, в окне кассы (за дополнительную плату 50 чешских крон) или по телефону 221 111 122 (дополнительно 50 крон).

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По материалам:
РБК-Україна
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