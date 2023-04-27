Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали — Finance.ua

Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали Сегодня 17:11 — Личные финансы

Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали

Чешская железная дорога готовится расширить сообщение с Украиной с гарантированной пересадкой на украинские поезда. Маршрут Прага — Львов через польский Перемышль могут открыть уже летом.

Сообщение будет функционировать на основе единого международного билета, сообщает proukrainu.blesk.cz

Что известно о сообщении из Праги во Львов

Государственная железнодорожная компания «Чешские драги» (ČD) в сотрудничестве с PKP (Польша) и «Укрзализныцей» планируют открыть маршрут Прага — Львов через Перемышль, где пассажиры будут пересаживаться на поезд в Украину с единственным международным «своевременным билетом».

Такой билет гарантирует пересадку и проезд на нужную станцию. Ожидается, что сообщение будет открыто уже в июне 2023 года.

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«Для путешествия в поездах Чешской и Польской железных дорог и „Укрзализныци“ (через Перемышль) мы предложим скидку на международный билет „Своевременный билет Украина“ (Včasná cestovnenka Ukrajina)», — сообщил руководитель отделения тарифов и регистрации ČD Роман Шулц.

Введение единого «своевременного билета» из Праги во Львов или обратно находится на этапе переговоров.

«Своевременный билет» означает, что поезда будут ждать пассажиров в случае опоздания других поездов. Если опоздание будет критическим, с имеющимся билетом можно будет сесть в следующий поезд. Такой подход государственная железная дорога использует в сообщении Прага — Мукачево с пересадкой в словацких Кошицах. Также на подобных условиях функционирует сообщение частной компании Regiojet.

Какие маршруты в Украину предлагает Чешская железная дорога

Рекомендованные сообщения в украинском направлении опубликовали на украинском языке на странице компании «Ческе драги».

С поездов Чешской железной дороги можно пересесть на другие поезда в Украину или в обратном направлении из Украины в Чехию с пересадкой:

из Кошице (Словакия) в Чоп, Мукачево и далее во Львов и Киев;

из Перемышля (PL) во Львов и Киев;

из Вены (A) и Будапешта (HU) прямым спальным поездом через Чоп во Львов и Киев.

«Для путешествия поездами Чешской железной дороги с пересадкой на поезда Словацкой железнодорожной компании и Укрзализныци (через Кошице), или поездами Польской железной дороги и Укрзализныци (через Перемышль), мы предлагаем скидку на международный билет «Своевременный билет Украина»

Прага — Кошице — Мукачево или обратно;

пока на этапе переговоров — сообщение Прага — Перемышль — Львов или обратно (ожидается, что сообщение будет открыто с июня 2023 года)", — отмечается на странице Чешской железной дороги.

Приобрести «своевременный билет» можно в интернет-кассе , в окне кассы (за дополнительную плату 50 чешских крон) или по телефону 221 111 122 (дополнительно 50 крон).

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