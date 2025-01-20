Из Мадрида запустили поезда в три испанских города: цена билета — Finance.ua

Из Мадрида запустили поезда в три испанских города: цена билета
Французский оператор Ouigo произвел фурор на испанском рынке, запустив маршруты из Мадрида в три других направления в южной части страны.
Об этом пишет traveloffpath.
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Цена билета — 9 евро.
Поезда начали ездить с 16 января со своей первой обратной поездкой из Мадрида.
За 9 евро туристы смогут доехать из Мадрида до трех замечательных городов Андалусии: Севилья, Малага, Кордова.
Рейсы будут курсировать дважды в день, предлагая до 35 тысяч пассажирских мест в неделю.
Поезда Ouigo будут отправляться из Мадрида со станции Пуэрта-де-Аточа в андалусскую Севилью — в 7:40 (прибытие в 10:25) и в 15:14 (прибытие в 18:02). Расстояние между ними составляет чуть менее 500 км.
Дважды в день до прибрежного городка Малаги, по дороге также совершая остановки в Кордове.
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Расписание
Поезда будут отправляться с той же станции в Мадриде в 7:19 и 15:23, прибывая на станцию Мария Самбрано в Малаге в 10:17 и 18:11 соответственно.
В Кордове эти же поезда будут останавливаться в 9:10 и 17:05 соответственно. Общее расстояние — немногим более 500 км.
Справка Finance.ua:
- Например, билеты в одну сторону из Мадрида в Севилью стоят около 41 евро на Renfe, что значительно больше, чем недавно введенные тарифы в 9 евро.
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