Из чего состоят выплаты военным: подробное разъяснение — Finance.ua

Из чего состоят выплаты военным: подробное разъяснение Сегодня 09:02 — Личные финансы

Из чего состоят выплаты военным: подробное разъяснение

Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей: ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение. К последнему относятся прибавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.

Денежное довольствие также делится на две части:

основная, охватывающая должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;

дополнительная — надбавки за особенности прохождения службы (например, в горных регионах или на острове Змеиный), режим секретности, научные или спортивные звания.

От чего зависит денежное довольствие

Военнослужащие в отличие от наемных работников, получают не заработную плату, а денежное довольствие, которое зарплатой не считается.

На военных не распространяется действие Кодекса законов о труде, с ними не заключается трудовой договор. Права военнослужащих регулируются законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

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К этой категории относятся не только ВСУшники, но и военнослужащие Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, ГУР, служб спецсвязи и транспорта. То есть все, для кого защита государства — профессиональная обязанность.

Размер денежного довольствия зависит от:

должности;

воинского звания;

продолжительности, интенсивности и условий военной службы;

квалификации.

Могут применяться надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности. Доплаты для военнослужащих также предусмотрены за степень, ученое, почетное или спортивное звание.

В 2024 году минимальная зарплата мобилизованного военного составит 33 тыс. грн. В нее входит минимальный оклад солдата-срочника (20 тыс. грн) и минимальный оклад по воинскому званию (13 тыс. грн).

Подробно о дополнительных выплатах военным и денежном довольствии по должностям читайте в статье по ссылке ниже:

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