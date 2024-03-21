Из чего будут строить украинские застройщики после начала действия в Украине Регламента ЕС № 305: что это изменит — Finance.ua

Из чего будут строить украинские застройщики после начала действия в Украине Регламента ЕС № 305: что это изменит Сегодня 16:00 — Недвижимость

Из чего будут строить украинские застройщики после начала действия в Украине Регламента ЕС № 305: что это изменит

С 1 января 2025 г. в Украине начнут действовать положения Регламента ЕС № 305, которые имплементированы в Украине Законом «О предоставлении строительной продукции на рынке».

Что это даст

Это коренным образом изменит не только конъюнктуру рынка строительной продукции, но и повлияет на весь сектор строительства. Последнему следует быть готовыми к изменениям, поскольку в Украине можно будет использовать только ту продукцию, которая будет соответствовать более 1000 новых стандартов.

Об этом на встрече с Украинской ассоциацией девелоперов сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, имплементацию Регламента № 305 завершили в 2022 году и поскольку сам Регламент был довольно сложным, для него сделали длительный переходный период — с 2020 года по 2025 год. За это время подготовили всю законодательную базу и приняли около 1300 действующих в Украине стандартов, но еще около 150 для запуска нужно принять.

Шуляк отметила, что среди производителей понимание ключевых требований, о которых идет речь в документе, есть, однако всем игрокам строительного сектора следует подробнее познакомиться с 305 Регламентом.

По ее словам, первое, что следует учитывать — требования безопасности к продукции. Именно они обеспечивают эксплуатационные характеристики зданий и сооружений, поэтому проектировщик объекта должен опираться именно на них. «То есть еще на этапе создания проекта заложить именно ту продукцию, которая обеспечит соответствие основным требованиям безопасности.

Причем объект должен отвечать этим требованиям не только на момент завершения строительства формально, но и на протяжении всего жизненного цикла вплоть до сноса здание не должно представлять угрозы ни экологии, ни безопасности жизнедеятельности людей", — пояснила Шуляк.

Не только сертификат, но и декларация

Соответствие продукции требованиям, касающимся экологичности, износостойкости и безопасности эксплуатации, должно быть отражено в специальной декларации и под такое декларирование подпадает 35 категорий продукции, то есть фактически все, что используют в строительстве. Декларации будут формироваться в ЕГЭСБ, где в 2023 году запустили э-кабинет производителя строительной продукции. Сейчас его ведение добровольное, однако впоследствии станет обязательным.

Застройщик должен четко понимать, какие категории продукции будут обязательно подпадать под декларирование и учитывать это при выборе поставщика. То есть убедиться, что производитель работает в рамках такого декларирования. В противном случае использовать его продукцию с 1 января 2025 года будет запрещено.

Речь идет прежде всего о соблюдении технологии производства и качестве производимой продукции. Сейчас производитель должен получать сертификат на продукцию, но сертификация идет только на конкретную партию товара.

Регламент № 305 — история о постоянном контроле производства. То есть кроме сертификата, который сейчас выдается после проверки качества продукции на соответствие ключевым требованиям, речь пойдет и о системе качества производства в целом.

Уже сейчас следует определяться, с каким поставщиком работать можно, а какого лучше избегать. Если у производителя строительной продукции нет декларации, с ним не смогут сотрудничать другие игроки рынка.

Контроль

Контроль качества продукции будут проверять в специальных лабораториях — на каждую категорию продукции будет своя. После прохождения проверок в такой лаборатории производителю предоставляется заключение, на основе которого будет сформирован подтверждающий документ — декларация, где указаны все необходимые показатели. Причем получить вывод лаборатории нужно будет даже для импортируемой продукции, то есть застройщик так или иначе будет иметь дело с Регламентом № 305.

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