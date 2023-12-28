Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на первичном и вторичном рынке — Finance.ua

Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на первичном и вторичном рынке Сегодня 13:02 — Недвижимость

Итоги 2023 года на рынке недвижимости: как изменились цены и предложение на первичном и вторичном рынке

Украинский маркетплейс Dim.Ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости и представил отчет аналитического центра за 2023 год.

Первичный рынок недвижимости

Динамика предложения

По состоянию на декабрь 2024 работают 75,4% отделов новостроек в Украине. В столице активны 74,7% отделов продаж новостроек.

Наибольшее количество активных отделов продаж в Тернопольской области — 97%. Если сравнивать с январем 2023 года, то количество активных отделов продаж уменьшилось в Запорожской и Сумской областях — на 18%.

Инфографика: Dim. Ria

Всего за год в Украине сдано 108 новостроек на 214 секций. Из них 13 новых жилых комплексов на 32 секции в столице. В Киевской области количество новостроек составляет 18. По состоянию на декабрь 2023 года доля готовых новостроек от всего количества — 29%.

С января и по состоянию на декабрь пользователи больше всего интересовались новостройками в Киеве — 27,4%, во Львове — 16,4% и в Виннице — 7,5%.

Цены

Инфографика: Dim. Ria

В этом году самый большой рост цены зафиксирован в Ивано-Франковской области — 79,4%. В Кировоградской области цена выросла на 47,5%. В столице стоимость квартиры выросла на 18,5%, а в области — на 12%.

Если анализировать изменения в средней цене за м² в декабре к январю 2023 года, то средняя стоимость однокомнатной квартиры по всей Украине выросла на 8,5%, а двухкомнатной — на 9,4%.

Вторичный рынок недвижимости

Динамика предложения

Вторичный рынок за год значительно изменялся под влиянием условий развития рынка. Если сравнивать предложение продаж в декабре 2023 года с декабрем 2022 года, то количество объявлений заметно увеличилось во всех областях.

Инфографика: Dim. Ria

Спрос на вторичную недвижимость вырос, и наиболее существенные изменения в предложении зафиксированы в Киевской области. Падение количества объявлений наблюдается только в Сумской области — на 45%.

Цены

По данным аналитического центра, в декабре средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 88 685 долларов США. К январю 2023 г. эта цена выросла на 13%.

Инфографика: Dim. Ria

Во Львовской области средняя стоимость квартиры составляет 66 648 долларов США, а в Закарпатской — 53 401 доллар США. Если анализировать данные за год, существенное увеличение цены зафиксировано в Закарпатской области — 43%. По сравнению с декабрем 2023 года средняя цена на однокомнатную квартиру в Киевской области упала на 5%.

Инфографика: Dim. Ria

По состоянию на декабрь 2023 года средняя стоимость квартиры в Украине выросла на 6%, а дома — упала на 7,5%.

Напомним, в 2024 году владельцы квартир или домов заплатят больше за «лишние» квадратные метры, чем в прошлый раз, поскольку размер этого налога зависит от минимальной заработной платы.

Этот налог платят лица, владеющие квартирой более 60 квадратных метров или домом более 120 квадратных метров. Ставку этого налога рассчитывают местные власти, учитывая тип помещения и его расположение.

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