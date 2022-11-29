Италия выделила €2 миллиона на инициативу «Зерно из Украины» — Finance.ua
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Италия выделила €2 миллиона на инициативу «Зерно из Украины»

Аграрный рынок
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Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что правительство выделило два миллиона евро на гуманитарную инициативу Grain from Ukraine.
Об этом сообщает ANSA.
«Я подписал рефинансирование Двустороннего чрезвычайного фонда. Поддержка Всемирной продовольственной программы. Два миллиона евро, которые дадут толчок инициативе „Grain from Ukraine“. Важный проект, который помогает перевозить украинскую пшеницу самым бедным странам», — сказал Таяни.
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Он добавил, что, несмотря на трудности, связанные с войной, Украина становится главным героем помощи миллионам людей, живущих в тяжелом положении.
«Италия не может не быть на ее (Украины. — Ред.) стороне», — отметил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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