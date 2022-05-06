Италия увеличила выплаты для беженцев и финансовую поддержку для Украины — Finance.ua

Италия увеличила выплаты для беженцев и финансовую поддержку для Украины

Сегодня 16:28 — Мир

Италия увеличила выплаты для беженцев и финансовую поддержку для Украины

Правительство Италии увеличило финансовую помощь для вынужденно перемещенных людей из Украины до более 800 млн евро и поддержит бюджет Украины на сумму до 200 млн евро.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

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«Италия уже выделила почти 500 млн евро на поддержку украинских беженцев в нашей стране. Я рад сообщить, что мы только что увеличили эту сумму до более 800 млн евро. Мы перечислили 110 млн на поддержку общего бюджета Украины и планируем предоставить еще до 200 млн евро», — сказал Марио Драги.

По его словам, Италия также передала 26 миллионов долларов международным организациям, таким как Красный Крест, ЮНИСЕФ и УВКБ ООН.

Справка Finance.ua:

На 29 апреля около 70 тысяч украинцев попросили убежища в Италии.

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