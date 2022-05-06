Италия увеличила выплаты для беженцев и финансовую поддержку для Украины — Finance.ua

«Италия уже выделила почти 500 млн евро на поддержку украинских беженцев в нашей стране. Я рад сообщить, что мы только что увеличили эту сумму до более 800 млн евро. Мы перечислили 110 млн на поддержку общего бюджета Украины и планируем предоставить еще до 200 млн евро», — сказал Марио Драги.
По его словам, Италия также передала 26 миллионов долларов международным организациям, таким как Красный Крест, ЮНИСЕФ и УВКБ ООН.
Справка Finance.ua:
На 29 апреля около 70 тысяч украинцев попросили убежища в Италии.